La rivalidad entre AJ Styles y Randy Orton tendrá un episodio más este lunes 23 de diciembre, en el Monday Night Raw previo a Navidad. Pero no será una lucha una contra con. Será un combate por equipos (tres contra tres).

Y es que el ‘Fenomenal’ recibirá la ayuda de sus amigos de The O.C. (Luke Gallows y Karl Anderson) para enfrentar a la ‘Víbora’ y a los campeones en parejas del show rojo The Viking Raiders, grupo conformado por Erik e Ivar.

¿Y cómo inició la rivalidad entre Styles y Orton? Todo comenzó cuando el primero perdió el título de los Estados Unidos ante Rey Mysterio debido a la intromisión del segundo. Y empeoró cuando AJ quiso recuperar su cinturón en la revancha, pero no pudo ya que Randy también lo hizo perder. Por esa razón, el ‘Fenomenal’ quiere vengarse.

¿Y qué tiene que ver The O.C. y The Viking Raiders? Los primeros son amigos de Styles y están en busca de los títulos en parejas que tienen los vikingos. De hecho, ambas duplas se enfrentaron en TLC 2019, pero no hubo resultado. Volvieron a verse las caras en el último Raw, en donde Anderson y Gallows se llevaron la victoria. Los cinturones no estuvieron en juego.

En ese mismo programa rojo, ya casi al final, The O.C. se metió para golpear a Orton, luego de que este venciera a Styles. Erik e Ivar llegaron en ayuda de Randy, pero también recibieron buenos golpes. Por eso, es que ahora los seis arreglarán sus problemas en un ring.

►Cody Rhodes: “Sería genial que Luke Harper trabaje con nosotros en AEW”

►La empresa cuida su salud: Kairi Sane ya no luchará en el show que la WWE iba a realizar después de Navidad en el Madison Square Garden

►¡Toca recuperarse! Colby Covington recibió hasta seis meses de suspensión médica tras sufrir una fractura de mandíbula en el UFC 245

►Esperemos no esté grave: Kairi Sane habría sufrido una conmoción cerebral durante el TLC 2019