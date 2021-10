El joven prospecto nacional Rodrigo ‘Gato loco’ Vera buscará convertirse en el nuevo campeón de peso gallo del FFC, cuando enfrente a Juan ‘El Pegajoso’ Díaz de Argentina, en la pelea principal del evento Fusion Fighting Championship 47. En la misma noche Inor Valladares y Óscar Miguel se medirán en busca del título interino de peso gallo.

Rodrigo Vera es uno de los peleadores más importantes del circuito nacional, con triunfos en algunas de las promotoras más conocidas de Lima e Iquitos. Para este combate llega con dos victorias sobre el argentino Carlos Ciappino y el colombiano Mauricio Oquendo.

‘El Pegajoso’ Díaz también es uno de los prospectos más importantes de la división gallo en Sudamérica. Actualmente entrena en el gimnasio Entram de México y ganó el derecho a disputar el cinturón del FFC, con un rotundo triunfo sobre el excampeón Huachín.

El ganador de este duro duelo se quedará con el título de peso gallo vacante (61 kgs.), que anteriormente perteneció a los peruanos Renzo Méndez y Carlos Huachín.

En la misma velada tendremos una disputa del cinturón interino de peso mosca, entre los talentos nacionales Inor ‘El Demoledor’ Valladares y Óscar Miguel.

El FFC 47 se llevará a cabo este sábado 23 de octubre en la Arena Bar de Barranco y también será transmitido en exclusiva por Movistar Deportes.

Cartelera del FFC 47: Perú vs. Argentina

· Rodrigo Vera (PER) vs Juan Díaz (ARG) (Título vacante de peso gallo)

· Paulo “Bananada” (BRA) vs. Bruno “Crocop” (BRA) (Liviano)

· Rudy Gavida (PER) vs. Derinaldo Guerra (BRA) (Pluma)

· Inor Valladares (PER) vs. Óscar Miguel (PER) ( Título interino de peso mosca)

· Vicente Vargas (PER) vs. Alejandro Chávez (PER) (Gallo)

· Takeshi Nakamura (PER) vs. Jean Canchumanta (PER) (Liviano)

· Andrés Santillana (PER) vs. Jean Tejena (ECU) (Mosca)

· Malambo Pelaez (PER) vs. Frank Sánchez (PER) (Peso Pactado 68 kgs)

· Diego Martínez (PER) vs. Wiley Rengifo (PER) (Gallo)

· Abraham Racho (PER) vs. Angelo Franco (PER) (Gallo)

TE PUEDE INTERESAR