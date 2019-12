Aunque hasta los 18 años practicó vóley, a Sandra Lavado siempre le llamó la atención las artes marciales, pero no decía nada para no decepcionar a sus padres. Incluso, estudió economía, una carrera que no eligió, para complacerlos.

Hasta que se armó de coraje, lo habló y se fue por el camino que más le gustaba. Conoció las artes marciales mixtas (MMA) luego de tomar clases de judo y jiu jitsu, pero en 2014 tuvo que alejarse por salud, en un torneo sufrió epilepsia parcial y perdió parte de su memoria.

Pese a ello, Sandra nunca se alejó del circuito y años más tarde volvió a retomarlo, de la mano de su entrenador Johnny Iwasaki. Desde ahí, los problemas que la aquejaron se fueron y su carrera despegó. Y este viernes, tendrá su esperado momento en Combate Américas frente a la colombiana Lina Franco.

Sandra, ¿cómo así se da esta pelea?

Me avisaron hace tres semanas. Yo tenía una pelea pactada (en el FFC) y venía de un combate en noviembre. Aunque fue difícil por el tema del corte de peso hicimos el esfuerzo y estamos preparándonos para estar activos en la pelea.

¿Qué pasó por tu mente cuando supiste que Combate Américas quería tenerte en su cartelera?

Me sentí emocionada, me encanta pelear. (Combate Américas) es un evento grande y sumará bastante en mi carrera. De todas maneras tengo que conseguir la victoria, porque vengo de una derrota.

¿Te afecta llegar con una derrota?

Yo estuve ‘bajoneada’ por mi última pelea. Cuando me llamaron, me pareció una buena oportunidad para recuperar -como se dice- mi nombre y seguir subiendo. En este pelea, tengo que salir con todo.

Sandra Lavado entrena en el Máximos Combat Club de Johnny Iwasaki. (Foto: César Campos/GEC)

Es importante el tema mental para una peleadora...

Sí, creo que eso me ha estado afectado, la parte psicológica. Pero ahora me siento mentalmente fuerte, en eso he estado trabajando.

¿Qué sabes de tu rival?

Sé que mi rival es explosiva, siempre va para adelante. Su fuerte es el grappling, es cinturón morado en jiu jitsu, yo también lo soy. Estamos planteando una buena estrategia para llevarnos la victoria. Es mi oportunidad de brillar y daré todo de mí.

¿Cómo crees que se dará la pelea?

Yo quisiera que se termine rápido, siento que mis manos son buenas, pesan bastante. Así que quisiera terminarla parada. En este tipo eventos, que lo transmiten a nivel mundial, tener un triunfo por nocaut llama más la atención de la gente y hace que se te abran más puertas.

Ficha técnica:

•Nombre: Sandra Lavado

•Apodo: Peruvian Zombie

•Edad: 25 años (03/05/1994)

•Peso y talla: 52 kilos (peso paja femenino) / 1.70 mts.

•Escuela: Máximos Combat Club

•Entrenador: Johnny Iwasaki

