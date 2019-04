¡Salieron con todo! Así se desarrolló la segunda fecha de la Liga Peruana de Muay thai

En una edición dominical que congregó a muchas familias, la segunda fecha de la temporada 2019 de la Liga Peruana de Muay thai se realizó con gran éxito.

Esta segunda edición del campeonato descentralizado de Muay thai por equipos se desarrolló en la sede del equipo SSF/Candela en el distrito de Chorrillos y fue transmitida en vivo por el Facebook de Depor.com.

Resumen de la fecha 2 de la Liga Peruana de Muay thai:

1. Carrillo´s Top Team CTT vs Escuela F-14/Kawsay



Las bombas prometidas para este encuentro vinieron de parte de Escuela F-14/Kawsay y en la partida inicial de la fecha, capitalizaron una importante ventaja en el marcador sobre CTT lo cual lo sigue manteniendo como el único líder del torneo tras 2 fechas realizadas.



Resultado final: Ganador Escuela F-14/Kawsay 9 a 0 frente a CTT.

2. La Molina KO/PFC vs Attitude



Una segunda partida intensa y violenta con combates peleados desde el inicio y un alto porcentaje de nocauts.



Resultado final: Ganador Attitude 6 a 2 frente a La Molina KO/PFC.



3. AP Fighter vs Orión



Ambos equipos provenientes de una misma línea marcial, realizaron combates muy parejos y bien disputados que se debieron resolver todos por decisión de los jueces.



Resultado final: Ganador AP Fighter 5 a 1 frente a Orión.



4. SSF/Candela vs Alto Perú/Nak Muay



El dueño de casa SSF/Candela recibía al equipo de Alto Perú/Nak Muay en la última partida de la jornada y todos los encuentros vendrían cargados de bastante acción e intercambios de ida y vuelta por parte de los peleadores de ambos equipos.



Resultado final: Ganador Alto Perú/Nak Muay 6 a 0 frente a SSF/Candela.



Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Muay thai.

1. Escuela F-14/ Kawsay 19pts

2. Alto Perú/Nak Muay 12pts

3. AP Fighter 9pts

4. Attitude 7pts

5. CTT 5pts

6. SSF/Candela 5pts

7. La Molina KO/PFC 5pts

8. Orión 2pts

En la próxima fecha, la sede la tendrá Attitude, el 18 o 19 de mayo. Los combates programados son los siguientes:



- Orion vs Alto Perú/Nak Muay

- La Molina KO/PFC vs SSF/Candela

- Escuela F-14/Kawsay vs AP Fighter

- Attitude vs CTT

