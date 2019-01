Muay thai: evento Warriors Perú XXIII se realizará este miércoles en el Circolo Sportivo Italiano

Los deportes de contacto en el Perú siguen creciendo, en especial el muay thai. Por ello, este miércoles 30 de enero se realizará el Warriors Perú XXIII en el coliseo del Circolo Sportivo Italiano en Pueblo Libre. El evento tendrá 18 peleas y comenzará desde las 8:00 pm con las preliminares.



La cartelera del Warriors Perú tendrá nombres internacionales, como la argentina Giuliana Cosnard, considerada la número uno en su país. 'La Hiena', como se le conoce, ostenta el actual título en la categoría 54 kilos.



Y este miércoles 30 de enero, la argentina defenderá el cinturón de Warriors Perú ante la peleadora italiana Laura Torre, quien tiene su base de entrenamiento en Perú. Con ello, 'Guerriera' apunta a conseguir el título de la categoría.

El Warriors Perú XXIII también tendrá un combate 'Súper 4' en la categoría masculina de 57 kilos. Peleadores de Argentina, Ecuador y Perú dirán presentes en dicha contienda con reglas de muay thai, esa misma noche se definirá al campeón.



Robert Caldas representará a Argentina; Oscar Fonseca, a Ecuador y por Perú estarán Eduardo Vargas y Martín Mansilla, actual campeón panamericano de muay thai.

Por otro lado, en la rama femenina nacional, Fiorella Conroy estará peleando ante Pía Navarro. Además de combates de muay thai, en las preliminares habrán contiendas de boxeo con jóvenes valores.

Cabe señalar que el Warriors Perú XXIII arrancará el miércoles 30 de enero en el Circolo Sportivo Italiano de Pueblo Libre, a partir de las 8:00 pm. Las entradas se podrán adquirir en la tienda Warriors de Miraflores, Av. Benavides 347, tienda 11, segundo nivel – Expo centro y tambíen en la boletería del coliseo.



Precio de las entradas:

*General S/80.00



*Vip S/120.00



*Ring Side S/140.00

Warriors Perú XXIII: cartelera del evento

1. *Ganador Pelea 1 vs Ganador Pelea 2, 57 kilos.

2. Laura Torre (Italia) vs Giuliana Cosnard (Argentina), 54 kilos.

3. Kurt Woll vs Anderson Vilca, 54 kilos.

4. Mauricio Henostroza vs Leonardo Torres (Ecuador), 57 kilos.

5. Fiorella Conroy vs Pía Navarro, 57 kilos.

6. María Gutiérrez vs Laura Gayle, 63.5 kilos

7. Matias Pinedo vs Ángelo Pinedo, 67 kilos

8. Aníbal Murillo vs Lloyd López, 64 kilos.

9. Piero Pineda vs Pedro Laos, 67 kilos.

10. Junior Pinillos vs Diego Ticlla, 71 kilos

11. Hector Ynocente vs Nicolás Loayza, 63 kilos.

12. Fernando Soria vs Giuseppe Ormea, 60 kilos.

13. *Pelea 2/ Súper 4 vs Pelea 2/ Súper 4, 57 kilos.

14. *Pelea 1 vs Súper 4 vs Pelea 1/ Súper 4, 57 kilos.

15. Rodrigo Ñauri vs Gonzalo Zevallos, 57 kilos.

16. Alfredo Crispin vs Ángelo Curay, 67 kilos.

17. Kevin Curay vs Arnold Santiago, 54 kilos.

18.​ Jean Pierre Delgado vs Jesús Melgarejo, 57 kilos.

*Peleadores del Súper 4, 57 kilos

-Martin Mansilla (Perú)

-Eduardo Vargas (Perú)

-Robert Caldas (Argentina)

-Óscar Fonseca (Ecuador)