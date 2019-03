¡La bicolor en alto! Peruanos se coronaron campeones mundiales de Muay Thai en Tailandia

¡La bandera flameó en lo más alto del país asiático! Los luchadores peruanos de Muay Thai se coronaron campeones en el Mundial de Tailandia de la WMF. Fiorella Conroy, Eduardo Henostroza y el juvenil Piero Pineda, entre otros, se traen la presea dorada al Perú.

Luego de luchas muy complicadas, los peruanos supieron mantener el nivel para llegar a la final en sus respectivas categorías. Eduardo Henostroza se convirtió en campeón mundial mayores -60kg. Fue el luchador con más peleas (4) para llegar a la final.



Por otro lado, Fiorella Conroy venció a Rusia para convertirse en campeona mundial mayores 54 kg. Por su parte, Piero "The Killer" Pineda se proclamó campeón mundial juvenil -63.5kg. Pero eso no es todo. Martina Muñoz, con tan solo 16 años, es la campeona mundial WMF. Y no fue fácil, ya que tuvo que pelear en una categoría más, con rivales mayores, más pesadas y con más experiencia



Sin duda, una jornada más que espectacular para los luchadores peruanos en Tailandia. Ellos dejaron el alma en el ring y se trajeron todas las preseas doradas en las que participaron. ¡A seguir así!

