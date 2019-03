¡Comenzó la 'Liga de la Patada'! Así quedó la primera fecha de la Liga Peruana de Muaythai 

¡Comenzó la Liga de la Patada! La Liga peruana de Muaythai tuvo su primera jornada en el local de La Molina KO. Fue un gran inicio de campeonato el que se vivió el último sábado en las instalaciones de la escuela La Molina KO.

En la primera de sus siete fechas programadas hasta diciembre, la Escuela F-14/ Kawsay quedó en primer lugar con 10 puntos, al derrotar por 10-3 al local, la escuela La Molina KO. Alto Perú/Nak Muay se quedó segundo con seis al vencer 6-4 a AP Fighter.

Luego de culminada la primera fecha de la Liga Peruana de Muaythai 2019, el puntaje general y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:



1. Escuela F-14/ Kawsay 10pts

2. Alto Perú/Nak Muay 6pts

3. CTT 5pts

4. SSF/Candela 5pts

5. AP Fighter 4pts

6. La Molina KO/PFC 3pts

7. Attitude 1pto

8. Orión 1pto



En la próxima fecha, la sede será SSF/Candela, sábado 13 de abril. Los combates programados son:



- AP Fighter vs Orión

- La Molina KO/PFC vs Attitude

- CTT vs Escuela F-14/Kawsay

- SSF/Candela vs Alto Perú/Nak Muay

► ¡La 'Marea Azul'! Circolo derrotó a la San Martín y forzó a una tercera final de la Liga Nacional



► ¡Dominó a 'Su Majestad'! Thiem venció a Federer y se coronó campeón del Masters 1000 Indian Wells 2019



► ¡Maestro! Mira la gran jugada que hizo Roger Federer en la final del Masters 1000 de Indian Wells [VIDEO]



► Otra baja más: Juan Martín del Potro no jugará el Miami Open 2019 por lesión