Como todos los años, desde Arabia Saudita viviremos un nuevo evento y el de este 2023 será WWE Night of Champions, que tiene como evento estelar la pelea de Seth Rollins vs. AJ Styles por el nuevo título mundial de peso pesado de la WWE, un campeonato que Triple H lanzó hace algunas semanas y para el que se creó un torneo, teniendo como finalistas a ambos luchadores que se verán las caras este sábado para definir al primer campeón. Aquí te contamos cuáles son los horarios, canales de transmisión en español y todos los detalles del evento.

¿A qué hora ver WWE Night of Champions 2023?

Pre-show: 12:30 EST (10:30 CDMX, 11:30 Lima y Quito, 13:30 Argentina, 18:30 España).

Cartelera principal: 13:00 EST (11:00 CDMX, 12:00 Lima y Quito, 14:00 Argentina, 19:00 España).

¿Dónde ver transmisión WWE Night of Champions 2023 en español?

Para ver en español la transmisión del evento WWE Night of Champions puedes hacerlo vía Fox Sports Premium que lleva la señal en México, WWE Network que es el canal de paga vía streaming de la empresa de lucha libre o mediante Star Plus, que lleva online la transmisión para todo Latinoamérica. Recuerda que en España no hay canal de TV y debes pagar sí o sí WWE Network.

Cartelera WWE Night of Champions 2023

Kevin Owens y Sami Zayn (c) vs. Roman Reigns y Solo Sikoa, por el título indiscutido de parejas de la WWE.

Seth Rollins vs. AJ Styles, final del torneo por el título mundial de peso pesado.

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar.

Gunther (c) vs. Mustafa Ali, por el título intercontinental de WWE.

Bianca Belair (c) vs. Asuka, por el título femenino de Raw.

Rhea Ripley (c) vs. Natalya, por el título femenino de Smackdown.

Becky Lynch vs. Trish Stratus.

Predicciones WWE Night of Champions 2023

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar: el posible ganador sería Brock Lesnar y podría iniciar un feudo contra el ganador de AJ Styles vs. Seth Rollins.

Seth Rollins vs. AJ Styles: pese a que en las apuestas Styles es el favorito, el título podría quedar en manos de Seth ‘Freakin’ Rollins vía pinfall.

Sami Zayn y Kevin Owens vs. Roman Reigns y Solo Sikoa: podría ser una extensión más de este feudo, que parece tener para rato. Sin embargo, la probabilidad más alta es que Zayn y Owens retengan sus títulos en pareja.

Bianca Belair vs. Asuka: Belair sería la ganadora vía pinfall.

Rhea Ripley vs. Natalya: esto es solo el inicio de un reinado que tiene para rato y Ripley sería la ganadora.

Becky Linch vs. Trish Stratus: el presente contra el pasado y difícilmente la WWE le de un push a Stratus. Becky Linch se perfila como ganadora.

Gunther vs. Mustafa Ali: otro campeón que tiene para rato. Gunther sería el ganador sin problemas.

