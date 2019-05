¡Sigue la transmisión por Depor! Ricardo Astuvilca pelea hoy por el título mundial gold de la AMB en El Agustino

Tras acabar la secundaria, son pocos los que se dan una vuelta y visitan de nuevo las aulas donde crecieron. Y uno de ellos es Ricardo Astuvilca , quien esta noche volverá por todo lo alto a su colegio José Carlos Mariátegui, en El Agustino. Una velada boxística que será transmitida en vivo por Depor.com, desde las 6:00 pm.

Eso sí, no solo entrará como exalumno sino como retador al título gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría mínima (47.6 kilos). Y es que esta noche el 'Cacique' enfrentará al nicaragüense Julio Mendoza.



"Sé que es un rival muy fuerte, está en el tercer puesto del ranking de la AMB, no cualquiera llega a esa posición. Además, ya tiene experiencia peleando por cinturones mundiales”, declaró Astuvilca.



Si bien Astuvilca estará de local y con un invicto profesional de 19-0, sabe que no deberá 'pestañar' ni un segundo frente al 'Gigante' Mendoza.



"De muchas cosas dependerá que gané, pero con la ayuda de Dios puedo lograrlo. Me he preparado fuerte y mejorado mi técnica y pegada", dijo el 'Cacique'.

► María Paula Buzaglo, preparada para Combate Américas: " La victoria se queda en casa como sea"



► ¡Atentos todos! La venta de entradas para los Juegos Panamericanos 2019 inician este lunes



► Roland Garros 2019: conoce a los favoritos para ganar el segundo Grand Slam de la temporada



► Celebra en la cima: ecuatoriano Richard Carapaz ganó la Etapa 14 y se convirtió en líder del Giro de Italia 2019 [VIDEO]