Perú no pudo concretar tres pases seguidos, cuando la teníamos, la pelota terminaba hacia atrás y replegándonos dejamos que la ‘Roja’ tuviera todo el protagonismo. Si bien logramos aguantar el primer tiempo, más que todo por la imprecisión de Chile, tras el descanso, la situación no fue la misma. Reynoso apeló a cambios defensivos y en medio de eso, Diego Valdés anotó el 1-0 tras una desanteción en un córner (74′). Tuvimos algo de reacción y recién con el ingreso de Reyna se intentó jugar más; sin embargo, un autogol de Marcos López sentenció la cuenta (90+1′).

Marcos López anotó en propia puerta el 2-0 de Chile sobre Perú. (Video: Movistar Deportes)

Las claves de la derrota

Una banda para el olvido

Salvo Gallese y por ahí Yotún, el resto de seleccionados tuvo un partido muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, una zona para el olvido fue la banda izquierda de Perú. Reynoso sorprendió con Andy Polo como extremo a pie cambiado, apostando por sus diagonales y haciendo el ida y vuelta para apoyar a Trauco, pero ‘Polito’ no apoyo en la marca y sumado a las imprecisiones del ‘Genio’ y de Luis Abram, dejaron muy expuesto ese lado del campo. Alexis Sánchez buscó siempre esa zona para iniciar las jugadas y los cambios de orientación.

Asimismo, la dupla Abram y Trauco estuvo muy nerviosa e imprecisa, en varios pasajes del partido no se hablaron y quedaron expuestos ante los ataques de la ‘Roja’. El ‘Genio’ tampoco tuvo su mejor noche en la marca, siendo superado por Echevarría en velocidad. Mientras que en ataque la participación de Polo fue nula, y en esa misma línea se puede sumar la actuación de Christofer Gonzáles, quien lejos de mostrarse le costó pedir balones y cuando se recostó por la zona izquierda no pudo triangular con Polo.

Pecó de ultradefensivo

No es un secreto que los equipos de Juan Reynoso priorizan cuidar su arco y la faceta defensiva. Se alabó lo hecho contra Paraguay, empatando con uno menos en Asunción, y se resaltó lo propuesto ante Brasil (pese al gol al último minuto). Sin embargo, lo visto ante Chile deja muchas dudas y ese sentimiento de que se pudo hacer más ante un Chile que no llegaba bien, se debió aprovechar más ese factor, pero la propuesta del técnico fue siempre cuidar su arco, sin embargo, su plan no salió como esperaba y atrás se pagó caro.

Durante el partido, Reynoso no cambió su libreto (recién tras el 1-0) y priorizó defender. En un momento, tuvo cuatro laterales en campo, Aldo Corzo y Luis Advíncula por la derecha; Marcos López y Miguel Trauco por la izquierda. Tener cuatro jugadores defensivos por las bandas grafica la lectura que tuvo el ‘Cabezón’ y como se mantuvo en su línea hasta recién tener un gol en contra.

Diego Valdés marcó el 1-0 de Chile sobre Perú. (Video: Movistar Deportes)

Seguimos sin verla

El planteamiento de Reynoso va de la mano con la cruda realidad que Perú tiene en ataque: tres partidos, cero remates al arco. En Asunción, un palo de Paolo Guerrero fue lo único que tuvimos arriba; contra Brasil no logramos ni llegar al arco de Allison y en Santiago la propuesta continuó siendo nula, salvo un remate desde fuera de Luis Advíncula. Un presente muy desalentador, pues es la primera vez que la ‘Bicolor’ no anota un solo gol en sus tres primeros partidos de Eliminatorias.

El problema se agrava ante la poca propuesta ofensiva y la falta de conexión entre la mitad de la cancha, los extremos y el delantero. En Santiago, las veces que Yotún tuvo la pelota, no pudo encontrar con claridad a Gonzáles, quien a su vez sin tenerla no podía habilitar a Guerrero, esto hacía que el ‘Depredador’ saliera del área, se recogiera hasta la mitad de la cancha para iniciar alguna jugada de peligro, pero ya llegaba sin las mismas energias al área. Polo no tuvo ese despliegue ofensivo y salvo ‘chispazos’ de Advíncula, su participación como extremo tampoco fue la esperada.

No ayudaron

Luego de un primer tiempo muy opaco y con varios jugadores fuera del nivel esperado, muchos esperaron que Perú saliera con otra cara a partir de los cambios; sin embargo, las variantes no ayudaron. Reynoso mandó a Marcos López por Andy Polo, para seguir teniendo un corte de ida y vuelta y apoyar en la marca a Trauco, no obstante, el defensa del Feyenoord en la primera jugada que tuvo se ganó la tarjeta amarilla (se pierde el partido ante Argentina), lo que lo terminó condicionando. Sus demás cambios fueron Cartagena (por Trauco), Carrillo (por Gonzáles), Santamaria (por Zambrano) y Reyna (por Corzo), salvo este último, el resto no le cambió la cara al equipo.

Por si fuera poco, Santamaria y López estuvieron en la foto de los dos goles. En el primer tanto chileno, luego de una desanteción en el córner, la pelota le cayó a Valdés, quien se escapó entre los dos centrales y ante el desconcierto de Marcos. En el 2-0, ‘Santa’ no pudo quitarle el balón por la banda a Aravena, quien en cuerpo le terminó ganando y sacó un centro para Núñez, pero el balón terminó impactando en el lateral del Feyenoord para su autogol.

Luz de esperanza

En solo 10′, Bryan Reyna demostró su calidez y propuesta ofensiva. El extremo de Alianza Lima entró luego del 1-0 y mostró más que Polo por esa banda. Buscó la individualidad y el desborde, como lo hace ante Alianza, y dejó buenas sensaciones de cara a su eventual titularato. Para muchos, él debió quien arranque por esa zona y la sensación fue que se regaló 80′. Con su entusiasmo y revolución, intentó contagiar al resto de jugadores, pero el 2-0 sobre el final terminó sepultando todas las aspiraciones de un posible empate.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR