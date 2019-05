¡Se puso exquisito! El último 'capricho' que tendrá Canelo Álvarez en su pelea contra Daniel Jacobs

Los guantes de la marca 'No Boxing No Life' que usa Saúl 'Canelo' Álvarez estuvieron en la polémica en septiembre del año pasado, pues la Comisión Atlética de Nevada no permitió que los utilice en su pelea contra el kazajo Gennady Golovkin.

De acuerdo a Bob Bennett, director de la Comisión, no habían sido examinados apropiadamente. Pero para la pelea de este sábado contra el estadounidense Daniel Jacobs, el boxeador mexicano sí podrá ponérselos.

Bennett informó que Eric Gómez, el actual presidente de la Golden Boy Promotions, entregó las fechas de todos los eventos en que los guantes fueron utilizados, y que la Comisión no encontró ningún problema en ellos.

"Estos guantes fueron supervisados por el inspector de la Comisión Atlética de Nevada y ya fueron aprobados. El presidente de Golden Boy, Eric Gómez, nos proporcionó las fechas, los horarios y eventos en que fueron usados y todo está bien", dijo Bennett.



La última vez que Canelo se puso los guantes 'No Boxing No Life' fue cuando venció al inglés Rocky Fielding en Nueva York.

Guantes 'No Boxing No Life' de 'Canelo'. (AFP) Guantes 'No Boxing No Life' de 'Canelo'. (AFP)

