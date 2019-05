Saúl Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs: pelea de boxeo por los títulos unificados de peso mediano desde Las Vegas

'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE pelean por la unificación de títulos de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Daniel Jacobs se realizará este sábado 4 de mayo a partir de las 8:00 pm (hora peruana). La velada de boxeo será transmitida por la señal de Space para América del Sur (128 Movistar, 118 DirecTV, 130 Claro TV).



En México, los fanáticos de Saúl 'Canelo' Álvarez podrán ver el combate contra el estadounidense Daniel Jacobs por Televisa y TV Azteca. En Estados Unidos, la señal llegará por la plataforma DAZN.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego el cinturón del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Mientras que el estadounidense Daniel Jacobs defenderá el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



"Cada una de mis peleas es importante”, dijo 'Canelo' Álvarez esta semana. “Cada pelea marca mi historia. Él (Jacobs) es el segundo mejor peso medio del mundo, así que es otro paso para que siga escribiendo mi historia", agregó.



Aunque su rival se considere una "una fuerza dominante", las casas de apuestas no creen que sea suficiente para ganarle a 'Canelo', quien es favorito por 4-1. Pero Jacobs ya ha vencido antes a las probabilidades al derrotar al cáncer en 2011 y entiende que a sus 32 años esta es, tal vez, su mejor oportunidad de cobrar en grande.



"Esta es la oportunidad más grande que podría tener, ni siquiera soñar”, declaró Jacobs. "Así que ansío aprovecharla", añadió. Para hacerlo, deberá resolver el acertijo que representa Álvarez, quien cuenta con 51 victorias como profesional.

Por su parte, 'Canelo' Álvarez, aunque es el favorito, evita caer en excesos de confianza. "En el boxeo, todo puede suceder. Si lo puedo vencer por decisión o por KO no importa. Yo tengo la experiencia. No me importa si mi rival es más chico o es más fuerte", sostuvo el tapatío.



"Estoy entrenando con el mejor equipo del mundo. Como siempre voy a dar lo mejor de mí porque esta fecha es importante para los aficionados y porque quiero seguir escribiendo mi historia. La gente verá al mejor Canelo de la historia", enfatizó.

Eso sí, los detractores no le faltan, pero Saúl 'Canelo' Álvarez no hace caso a las críticas sin razón y saldrá con la idea de convertirse en el primer mexicano que consigue la unificación de títulos en la categoría de peso mediano.

"Me he cansado de decirlo. La gente que quiera creer, que lo haga y la que no, nunca lo hará. Yo soy un boxeador que pelea por su país, por su gente. Soy un campeón y ante Jacobs voy a demostrar nuevamente que sigo mejorando. Le he ganado a los mejores, ¿qué más podría hacer?", dijo Álvarez.



►Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs: fecha, horarios y canales para ver la pelea de boxeo por los títulos de peso mediano



► Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Daniel Jacobs: ¿cómo, cuándo y dónde ver la pelea de boxeo desde Las Vegas?



► ¡Mucha salsa a sus tacos! 'Canelo' casi se le va encima a Jacobs en el careo oficial previo a la esperada pelea [VIDEO]



► ¡Giannis está imparable! Los Bucks derrotaron a los Celtics en el Juego 3 de las semifinales de la Conferencia Este