Todo comenzó en un Survivor Series hace 30 años, un espigado luchador con aspecto tenebroso hizo su primera aparición en WWE. Hoy, tres décadas más tarde, ese mismo hombre, llamado The Undertaker, le dijo adiós al ring.

En un emotivo final en Survivor Series 2020, varias leyendas de WWE, como Triple H, Shawn Michaels, Kane y otras más, se reunieron para homenajear a The Undertaker. Y luego de un video compilado de sus mejores años, Vince McMahon le dedicó unas palabras antes de darle el paso al ‘Fenómeno’.

Tras ello, las campanas se escucharon y The Undertaker hizo su esperada aparición. Y aunque los fanáticos no estaban presentes, desde sus monitores, se escuchaban lo aplausos y el “Thank you, Taker”.

El ‘Hombre Muerto’ entró al ring, cogió el micrófono y se despidió de los fanáticos de WWE. “Durante 30 largos años he hecho esta caminata y puesto a descansar a mucha gente. Y ahora es mi momento ha llegado. Mi hora ha llegado para dejar al The Undertaker descansar en paz.

‘Taker’ hizo su clásica pose en el ring y salió hasta la rampa principal donde extendió su brazo en señal de despedida.

Así fue la última entrada de The Undertaker en Survivor Series 2020. (WWE)