Luego de más de dos años vuelve, en su séptima edición, uno de los eventos más importantes del muay thai a nivel nacional: el Top Combat 7. Serán en total 10 peleas (siete pro amateur y tres profesionales) que se llevarán a cabo este sábado 14 de mayo en el Truck Park de Surquillo. Las puertas se abrirán al mediodía, pero el primer combate empezará a las 2:00 p.m. Y cada duelo tendrá tres asaltos de tres minutos cada uno.

“Se trata de un evento que reúne a los mejores peleadores del circuito nacional, y en un ambiente familiar, que es para todos, no solamente para peleadores”, dice Mario Elías, uno de los organizadores de la jornada. Asimismo, señala que el espectador no solamente podrá ver enfrentamientos de muay thai, también podrá disfrutar de música o de la variedad de comida que se venderá en el lugar.

Las peleas estelares

De las tres peleas profesionales, una será la estelar y estará protagonizada por Piero Pineda y Fernando Palomino, en la categoría de 67 kg. Será la primera vez que ambos se enfrenten de manera profesional, aunque ya se conocen desde la etapa escolar, pues los dos estudiaron en la misma institución educativa en Surco.

“Estoy emocionado por el regreso del Top Combat, porque era un evento donde siempre quise pelear, antes no se me había dado la oportunidad. Quiero dar show y poder ganar. Estoy 100% concentrado”, indica Palomino, quien se ha preparado alrededor de mes y medio para este combate en la Academia Kawsay. “Quiero dejar en alto el nombre de mi escuela y seguir sumando victorias”, agrega.

A quien también se podrá ver en el evento será al peleador Alessandro Gandolfo, conocido por su participación en el desaparecido programa Combate. Tiene una larga experiencia en el muay thai y esta vez se medirá en la coestelar de la jornada a Angelo Curay en la categoría 71 kg. “¡Va a estar buena mi pelea! ¡Mi rival la rompe!”, comentó Galdolfo sobre su oponente. Y la tercera contienda profesional estará a cargo de Piero Fonseca y Kevin Curay, en 57 kg.

Peleadores de muay thai vuelven a la acción en Top Combat 7 | VIDEO: Latido

Los demás combates -los siete restantes- serán pro amateur. En uno de ellos destaca la presencia femenina, y es que Giannina Sosa y Valeria Reyes chocarán en un duelo de la categoría 57 kg. Los menores, de igual forma, estarán presentes con el enfrentamiento entre Mateo Pineda y Maycol Limache, en 57 kg.

La diferencia entre un duelo profesional y uno pro amateur es, básicamente, la indumentaria. Los peleadores profesionales solo usan guantes, no hay más resguardo. “La técnica también es superdiferente. Debido a que no tienes protección, no pateas con toda tu alma a la primera, vas despacio, porque te puedes reventar la canilla. La técnica es mucho más cuidadosa. La pelea es mucho más vistosa”, explica Mario Elías, quien espera este año realizar dos Top Combat más.

Buscan que sea una fiesta

Al momento, cuenta el organizador, el evento ha tenido una buena recepción en la preventa y ya han vendido 300 entradas. Esperan congregar a un total de 800 personas, entre los que se quedan, los que se retiran y los que llegan en media jornada. Algunos solo acuden para ver un par de combates y luego se van, por lo que dejan espacio para que más gente pueda asistir al recinto durante el trascurso del día.

“Esperamos que sea una fiesta junto a la gente, la música, la barra surtida y la comida. Nuestra misión haciendo este tipo de eventos es que el muay thai ya no sea un evento solamente deportivo, sino uno cultural, que sea una fiesta, que te dé ganas de ir así veas o no las peleas”, enfatiza Elías. Y también añade que lo que buscan es apoyar a los deportes de contacto. En un futuro quieren incluir contiendas de boxeo o de K1.

El Top Combat 6 también se realizó en el Truck Park de Surquillo. Para la edición de este año, las entradas se venderán en puerta a 40 soles. Foto: Christopher Carrasco

Otro punto a favor de este Top Combat 7 es que, al estar avalado por la WBC (Consejo Mundial de Boxeo, en español), otorgará puntos a los peleadores en el ránking nacional de la modalidad profesional. Pero no ha sido fácil volver a celebrar este evento.

A la cuarta es la vencida

Elías narra que junto a sus socios Francesco Bonomini y Renzo Bacigalupo intentaron organizar la séptima edición en tres oportunidades, pero no pudieron. En la primera se dieron cuenta de que no iba funcionar y vieron cómo unos amigos registraron pérdidas luego de celebrar un evento similar. En la segunda no pudieron por un rebrote del coronavirus. Y en la tercera -relata- el Yoy del Jockey Club les dijo que no una semana antes de lanzar la promoción.

Hoy, con poco más de un mes de organización, lo han podido cumplir. Y este sábado finalmente el Top Combat 7 se hará realidad. Son 10 peleas y 11 escuelas que participarán mandando a sus mejores luchadores. Las academias son Kawsay, BarranKo, Predator, Phuket Muay Thai, KnockStar Team, CTT, Muay Thai Xtreme, Phukhet Training Club, SSF, Raised Muay Thai y Yaksha. “Hasta ahora, se han superado las expectativas y creo que nos va a ir mejor. Ni bien termine este evento, vamos a apuntar a cerrar el próximo que será internacional”, concluye Elías.

Cartelera

Pelea Categoría Modalidad 1) Alexis Chávez vs. Ray Zapana 63.5 kg Pro amateur 2) Valeria Reyes vs. Gianina Sosa 57 kg Pro amateur 3) Jhilmar Chávez vs. Luis Salvatierra 71 kg Pro amateur 4) Patricio Benitez vs. Maycol Saavedra 60 kg Pro amateur 5) Mateo Pineda vs. Maycol Limache 57 kg Pro amateur 6) Marco Cabrera vs. Paolo Claros 63.5 kg Pro amateur 7) Nicolás Loayza vs. Caleb Canchaya 65 kg Pro amateur 8) Piero Fonseca vs. Kevin Curay 57 kg Profesional 9) Angelo Curay vs. Alessandro Gandolfo 71 kg Profesional 10) Piero Pineda vs. Fernando Palomino 67 kg Profesional