“Invitamos a la Federación Ecuatoriana (FEF) y a la Federación Peruana (FPF) a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria”, así concluyó el comunicado de la FIFA que alborotó las redes sociales en torno a la Selección Peruana . El máximo ente del fútbol mundial se pronunció la mañana del miércoles luego de la denuncia de Chile sobre la presunta falsa nacionalidad ecuatoriana de Byron Castillo , por lo que decidió abrir un proceso disciplinario al jugador. Como se sabe, el futbolista disputó ocho partidos de las últimas Eliminatorias; pero no enfrentó a la blanquirroja.

De inmediato, comenzaron las especulaciones sobre por qué FIFA cita a Perú en el ‘caso Byron Castillo’, después de que Antonio García Pye, gerente de selecciones, manifestara que la bicolor no se vería afectada. “Si hubo alguna irregularidad o negligencia en Ecuador, se podría dar una sanción hacia ellos. El tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay problema. A Perú no le afecta en nada”, dijo en su momento.

Comunicado sobre la denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de Chile: https://t.co/k3XNZe4vK7 pic.twitter.com/qJZZ8jpTAc — FIFA Media (@fifamedia) May 11, 2022

Sin embargo, el panorama podría cambiar para la bicolor, en caso de que FIFA le dé razón al reclamo chileno. “La FIFA le dice a Perú: ‘Manifiéstate. Tú, perjudicado, no vas a salir’. Incluso, la decisión puede hacer que Perú termine cuarto, con clasificación directa a Qatar, porque a Chile pueden darle los puntos, más no los goles”, nos aseguró Jhonny Baldovino, experto en derecho deportivo y juez en el Tribunal de fútbol de la FIFA.

Asimismo, Julio García, abogado deportivo, ve con buenos ojos la invitación de FIFA a Perú en el ‘caso Byron Castillo’. “A mí se me ocurre que va por el supuesto de que Perú puede ir directamente a Qatar 2022″, afirmó. También existen otros posibles escenarios, que serán desarrollados en este informe. Eso sí, en ninguno de ellos se pone en riesgo la participación de la bicolor en el repechaje.

¿Por qué se involucra a Perú y cuáles serían los escenarios?

Tras el comunicado de FIFA, en Chile especulan que ­Perú sería el gran beneficiado en caso se sancione a Ecuador de comprobarse la falsedad en la documentación de Castillo. Resulta que uno de los escenarios es que corra la tabla de Eliminatorias, con lo que la bicolor accedería al cuarto lugar y tendría un boleto directo al Mundial, mientras que la quinta posición la ocuparía Colombia (Chile finalizó séptimo), que finalmente tendría que jugar el repechaje ante el ganador de Australia o Emiratos Árabes Unidos, el 13 de junio.

¡CADA VEZ MÁS CERCA! ❤️



En junio disputaremos el repechaje internacional por un cupo al Mundial Qatar 2022.



¡Sigamos unidos por el sueño! 🇵🇪#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/LYDO3jeR88 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 30, 2022

“Yo entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que FIFA podría aplicar a este caso, una de esas podría afectar a la Federación Peruana. Por lo tanto, entiendo que por extremo cuidado y para evitar probables nulidades futuras se entendió por bien citar a Perú para que participe de este proceso”, consideró Eduardo Carlezzo, abogado de la parte chilena y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien reveló en conferencia que la ‘Roja’ busca como principal objetivo “la resta de puntos”. El plan perfecto.

Si Chile (7°, 19 unidades y -7 goles) recibe los cinco puntos de los dos partidos contra Ecuador (los que jugó Castillo), sumaría 24 unidades y, en el papel, ganaría ambos duelos por 3-0, por lo que tendría +1 en diferencia. Con esto igualaría a Perú (5°, 24 unidades y -3 goles), pero por mejor diferencia finalizaría en la cuarta posición y con el boleto directo a Qatar.

Esto determinaría que Chile tenga clasificación directa, mientras que la selección igual mantendría el repechaje. Sin embargo, Baldovino asegura que este es el principal motivo por el que el máximo ente del fútbol mundial habría incluido a Perú en el problema.

“El resultado de las Eliminatorias dice que están clasificados Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú quinto y Chile séptimo. Los tres primeros están adentro, y Perú al repechaje. Pero existe un tema que se llama integridad deportiva, que es un principio que tiene la FIFA y que rige todo su marco regulatorio. ¿De qué trata? Asegurar que los resultados deportivos prevalezcan, salvo que haya algún hecho que lo modifique. Es asegurar el mérito deportivo. En el caso de la resta de puntos, se premiaría a Chile con un cuarto lugar obtenido en mesa, y ‘castigando’ a Perú con el repechaje. Allí ya no prevalece el resultado deportivo, sino el administrativo”, explicó.

Otro escenario y menos dañino para Ecuador es que, de comprobarse las irregularidades, la FIFA optaría por sancionar al jugador, pero no a la Federación Ecuatoriana (FEF). Si así fuera, Castillo sería multado y suspendido, pero la ‘Tricolor’ iría al Mundial y Perú mantendría el repechaje.

Así lo aseguró Celso Vásconez, abogado de la Federación Ecuatoriana: “Si se llega a determinar que el jugador adulteró documentos, FIFA tendría que sancionar al jugador, no a la federación, porque en ese caso la FEF también sería una víctima. Distinto es el caso de lo que ocurrió con Bolivia (Nelson Cabrera) que inscribió a un jugador erróneamente, sin cumplir los protocolos. En este caso, Ecuador lo inscribe con base a la sentencia de un juez”.

🙌 ¡Nuestro presidente, @FranciscoEgas, se pronunció acerca de la demanda de la ANFP hacia la #FEF ante la FIFA!#JuntosACatar🇪🇨 pic.twitter.com/UujbERkEzk — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) May 10, 2022

¿Qué pasos debería seguir la FPF?

Aunque no existe una pronunciación oficial, Depor conoció que desde la Videna las cosas se toman con mucha calma. Tal como lo anunció hace unos días García Pye, gerente de selecciones, “nada afecta a la selección”, y el principal objetivo sigue siendo el amistoso ante Nueva Zelanda este 5 de junio en Barcelona y, próximamente, el repechaje ante el ganador de Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Pese a la invitación de la FIFA a presentar una posición, la idea sería mantenerse al margen del problema y solo estar enfocados en lo deportivo, según el pedido del comando técnico liderado por Ricardo Gareca, quien se encuentra en plena planificación de los próximos encuentros. “La Federación tiene un grupo de profesionales que se van a encargar del tema. Nosotros nos orientamos únicamente al aspecto deportivo. Tenemos que estar al cien por ciento concentrados en lo que venimos haciendo y después la gente encargada de esta situación nos aclarará los temas en el momento adecuado”, expresó Néstor Bonillo, preparador físico de la selección.

“La Federación la tiene difícil, los abogados tendrán que evaluar qué hacer. Tienen la denuncia de Chile y la apertura del caso por parte de FIFA, con esos elementos pueden tener mayor certeza del por qué piden una opinión a Perú. La parte más complicada es que solo faltan cuatro semanas para el repechaje. No sé si a Perú le convenga entrar al procedimiento”, nos dice Julio García, hombre clave en la sustentación de la defensa de Paolo Guerrero ante el TAS en la previa de Rusia 2018.

Sin embargo, Baldovino recomendó a la Federación tomar una participación activa en el ‘caso Byron Castillo’. “Si FIFA da razón a Chile y se comprueben los hechos denunciados, la Federación debe prevalecer y luchar por el mérito deportivo, pues la selección acabó en quinto lugar de las Eliminatorias”, señaló.

¿Cuándo se definiría el ‘caso Byron Castillo’?

“El fallo de la Comisión Disciplinaria de FIFA lo podríamos tener en aproximadamente un mes. Pero supongo que Chile o Ecuador apelarán, si consideran que no se actuó de manera correcta, lo que supone 15 días más. Y luego al TAS lo que sería más complejo”, nos aclara García, dejando entrever que la bicolor podría jugar el repechaje este 13 de junio sin conocer el desenlace final sobre este asunto. Algo que él considera podría afectar al equipo. “Esto podría quitarle confianza a los jugadores, aunque como se maneja actualmente la selección, el grupo debe estar convencido de cuáles son los objetivos”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR