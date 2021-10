Aunque quedó golpeado luego de once duros rounds ante Deontay Wilder, Tyson Fury se las arregló para tener una gran fiesta al término de su pelea. Horas después de haber noqueado a su rival en el ring del T-Mobile, el campeón de peso pesado del CMB armó una celebración en grande en Las Vegas.

El popular’ Gipsy King’, junto a su hermano Tommy, su esposa Paris y varios amigos estuvieron de fiesta en la piscina y en un famoso club nocturno de Las Vegas. La música estuvo a cargo del famoso DJ Steve Aoki, pero en un momento Fury tomó el micrófono y se puso a cantar como de costumbre.

En su repertorio estuvieron ‘American Pie’, una de las favoritas del británico, también cantó ‘Sweet Caroline’ y ‘We Are The Champions’ de Queen. La fiesta no solo fue en el club nocturno, también siguió en las piscinas al día siguiente.

Según información de Daily Mail, Fury y sus amigos eligieron beber una botella de vodka Grey Goose de mil dólares. Doce horas después de la fiesta en el club en Hakkasan, la celebración se movió al Wet Republic Ultra Pool, el espacio de piletas que tiene el hotel MGM Grand.

En dicha fiesta, el campeón de peso pesado habría brindado con una botella de tres litros del champagne rose Ace of Spades, valorizado en 18 mil dólares. Tras ello, Fury tuvo un almuerzo privado con su esposa y retomó su celebración de vuelta en las mismas piscinas.

Se espera que Tyson Fury vuelva pronto a Inglaterra para tomar un descanso mientras define su próximo reto. La idea es que ‘The Gipsy King’ pelee por la unificación de los cetros pesados ante el ucraniano Oleksandr Usyk, siempre y cuando este logre vencer a Anthony Joshua en una posible revancha inmediata.