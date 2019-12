En el UFC 245, Colby Covington tendrá la oportunidad de ganar el título de peso wélter al enfrentarse al campeón nigeriano Kamaru Usman. Sin duda, será uno de los retos más difíciles que afrontará el estadounidense. Sobre todo, porque la ‘Pesadilla nigeriana’ no ha perdido desde que piso un octágono de la UFC.

Esto, sin embargo, no preocupa a Covington, quién ya aseguró que va ganar. Pero no fue lo único que ha dicho en los últimos días. El polémico peleador también advirtió que si luego de convertirse en campeón, la UFC no lo trata bien, se irá de esa empresa y pasará a trabajar con la WWE.

Lo que le molestó a Covington es el contrato ‘standard’ de retador, el cual no paga lo que -según el peleador- él merece. “No me siento feliz con lo que voy a ser compensado”, declaró en una entrevista con ESPN. De hecho, este fue uno de los motivos por lo que el enfrentamiento entre ambos peleadores no se concretó en UFC 244.

“No me están pagando como deberían ni tampoco me están apreciando. La UFC tiene que pagarme más. Y si no me pagan más después de esta pelea, les aviso que es posible que me vaya a la WWE. No voy a seguir cediendo”, agregó.

“Estoy dispuesto a retirarme la noche del sábado cuando gane el cinturón e ir a la WWE para siempre y dejar este estúpido y corrupto negocio atrás. Actualmente no tengo una oferta (del Imperio McMahon), pero garantizo que después de este fin de semana habrán algunas”, concluyó.

