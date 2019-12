Hace unos días, José Aldo fue centro de la atención entre los fanáticos de las artes marciales mixtas. Y es que circuló en redes sociales un par de fotos suyas en las que se notaba su radical cambio físico previo a su debut en peso gallo (61 kilos) en el UFC 245.

Aunque la mayoría de comentarios eran para preguntar sobre su salud, José Aldo dejó en claro que no está mal; por el contrario, se mostró positivo de cara al pesaje oficial. Así lo manifestó en una entrevista con Combate en la previa del UFC 245, en el Red Rock Casino Resort de Las Vegas.

“Ahora estoy bien. Entrenando todo el día bien y fuerte. Para mi, esta siendo fácil. Por primera vez, estoy haciendo dieta, entonces, no me atrapó nada. Solo me ayudo. Nunca fui de comer mucho, siempre comí bien, siempre tuve una alimentación buena, sana. Nunca fui de comer poco saludable. Tuve dos meses de dieta, comiendo ordenado, fue bien fácil", detalló José Aldo, quien enfrentará a su compatriota Marlon Moraes.

Desde siempre hablo eso (sobre bajar de división), que yo podría pelear en peso gallo, pero siempre tiraba eso de mi cabeza. No me veía peleando en gallo. Creía que era imposible, principalmente porque está bien siendo el campeón o estando cerca. No me vi bajando a gallo, pero si subiendo a ligero”, agregó el excampeón pluma.

Para Aldo, una victoria contra Moraes, quien fue el último retador al título gallo, lo acercaría al cinturón que posee Henry Cejudo. "Ganando, soy el nuevo campeón. La pelea por el cinturón es esta. Cejudo es muy gracioso, buena gente también, está dando movimiento a la división, pero no estoy pensando en él. Primero tengo que pensar en Marlon así que le ganaré y seré el campeón”, aseguró ‘Scarface’.

José Aldo en una de sus recientes fotos de cara a su debut en peso gallo, 61 kilos. (Twitter)

►¡Cierre de temporada! Peruano David Cubas defenderá el título de peso ligero del FFC ante el argentino Fernando Martínez este 18 de diciembre

►¡Nunca es tarde para cumplir tus sueños! Manny Pacquiao se graduó en la carrera de Ciencias Políticas y Administración de Gobierno en Filipinas

►¡Solo uno se lo llevará! Así luce el primer título del ICC que se disputará este sábado 14 de diciembre entre Jaime Córdoba y ‘Pezzao’ Andrade

►¡Esto está de locos! La insólita idea de CM Punk para que la historia de Lana, Rusev y Bobby Lashley continúe en televisión