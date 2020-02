UFC 247 será uno de los eventos más atractivos del año con el regreso de Jon Jones, quien defenderá el título semipesado ante Dominick Reyes en el Toyota Center de Houston. Por si fuera poco, Valentina Shevchenko tendrá al frente a Katlyn Chookagian por el peso mosca en la coestelar. Depor te trae la mayor información de los peleadores, videos, declaraciones, horarios, canales TV y cómo ver online el evento PPV de la noche.

Media Day Staredown de UFC 247

Jon Jones vs. Dominick Reyes: Previa

Jon Jones no tiene nada qué demostrar a los fans de UFC. Cada vez que ingresa a la jaula el papel de favorito lo tiene marcado en los puños largos, que cuando llegan a impactar a cualquier rival, está cerca de un nuevo triunfo. Jonny ‘Bones’ ha demostrad poa debilidad como contrincante, pero el retador su retador en UFC 247, Dominick Reyes, parece creer que encontró un punto débil.

Si bien Jon Jones es casi invencible en UFC, Dominick Reyes siente que mantiene un conjunto particular de habilidades que supera al campeón de las 205 libras. “No es ningún secreto que Jon no es el mejor boxeador en el UFC”, dijo Reyes el miércoles durante el panel de atletas UFC 247. “Es un gran kickboxer. Él tiene gran alcance. Él usa sus patadas muy bien. Pero él no es el mejor boxeador. Tengo la intención de explotar eso.

“Creo que mi boxeo es probablemente el mejor en la división. Con el juego de pies y la valentía, entraré allí y le pondré las manos encima."

Por otro lado, Jon Jones no se airó ante las críticas de Dominick Reyes, pero sí le dio un golpe al ganador invicto del título mientras le recordaba que su pelea está sucediendo en el UFC y no en el ring de boxeo.

Valentina Shevchenko vs. Katlyn Chookagian: Previa

La oponente de Valentina Shevchenko, Katlyn Chookagian, ya estaba en el puesto número 1 en la división de peso paja antes de la pelea de Maia, y se reafirmó como la próxima mujer en la fila por una oportunidad por el título con su victoria. “Blonde Fighter” se ganó esa oportunidad en la cartelera de UFC 244, cuando superó a Jennifer Maia para ganar una decisión.

En su pelea más reciente, Katlyn Chookagian derrotó a Joanna Calderwood por decisión. Ella entrará en su pelea por el título con Shevchenko, con un sólido récord general de 13-2. Por su parte, Valentina Shevchenko llega con un récord de 18-3 en general y llega a una racha de cuatro peleas ganadas en la nueva división de peso mosca de UFC.

“Todas las peleas son distintas porque cada oponente es único y tiene su propio estilo y técnica. Sobre altura, no puedes decir que es algo sorprendente, porque peleando en 135 libras he peleado con diferentes alturas de las oponentes. Ella es alta, pero flaca. Yo sé que ella no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero”, dijo Valentina Shevchenko en entrevista con UFC.

“Ella es una peleadora completa. Le gusta pelear mucho en la distancia, sabe el piso, sabe la lucha, estoy esperando que traiga todo lo que puede dar”, agregó.

Horarios por país y canales TV para ver Jones vs. Reyes

Perú: 10:00 pm / FOX Action

Colombia: 10:00 p.m / FOX Action

Ecuador: 10:00 p.m/ FOX Action

Argentina: 12:00 p.m / FOX Action

Uruguay: 12:00 p.m / FOX Action

Chile: 12:00 p.m / FOX Action

México: 9:00 p.m /Fighting Network

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) / ESPN

Este sábado 8 de febrero, los campeones Jon Jones y Valentina Shevchenko, serán protagonistas de la noche al exponer sus cinturones contra Dominick Reyes y Katlyn Chookagian. (UFC)

Cartelera completa de UFC 247

Estelar

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

Preliminares

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Primeras preliminares

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

Últimas 10 peleas del campeón Jon Jones

06/07/19 | Jon Jones vs. Thiago Santos en UFC 239 | Ganó

02/03/19 | Jon Jones vs. Anthony Smith en UFC 235 | Ganó

29/12/18 | Jon Jones vs. Gustafsson en UFC 232 | Ganó

29/07/17 | Jon Jones vs. Cormier en UFC 214 | Sin resultado

23/04/16 | Jon Jones vs. Saint Preux en UFC 197 | Ganó

03/01/15 | Jon Jones vs. Cormier en UFC 182 | Ganó

26/04/14 | Jon Jones vs. Teixeira en UFC 172 | Ganó

21/09/13 | Jon Jones vs. Gustafsson en UFC 165 | Ganó

27/04/13 | Jon Jones vs. Sonnen en UFC 159 | Ganó

22/09/12 | Jon Jones vs. Belfort en UFC 152 | Ganó

Últimas 10 peleas de la campeona Valentina Shevchenko

10/08/19 | Shevchenko vs. Carmouche en UFC Fight Night| Ganó

08/06/19 | Shevchenko vs. Eye en UFC 238 | Ganó

08/12/18 | Shevchenko vs. Jedrzeiczyk en UFC 231 | Ganó

03/02/18 | Shevchenko vs. Cachoeira en UFC Fight Night | Ganó

09/09/17 | Shevchenko vs. Nunes en UFC 215 | Perdió

28/01/17 | Shevchenko vs. Peña en UFC on Fox | Ganó

23/06/16 | Shevchenko vs. Holm en UFC on FOx | Ganó

05/03/16 | Shevchenko vs. Nunes en UF 196 | Perdió

19/12/15 | Shevchenko vs. Kaufman en UFC on Fox | Ganó

27/02/15 | Shevchenko vs. Finnev en Legacy Fighting | Ganó

El pesaje: Jon Jones – 92.5 kg | Dominick Reyes – 92.9 kg.

Tartı tamam!



⚖️ Jon Jones - 92.5 kg

⚖️ Dominick Reyes - 92.9 kg#UFC247 pic.twitter.com/KwFsB21svw — MMA Günlüğü (@mmagunlugu) February 7, 2020

El pesaje: Shevchenko – 56.4 kg | Chookagian – 56.4 kg

Yan ana maçın tartısında sorun yok!



⚖️ Valentina Shevchenko - 56.4 kg

⚖️ Katlyn Chookagian - 56.4 kg#UFC247 pic.twitter.com/33xYEVdq0q — MMA Günlüğü (@mmagunlugu) February 7, 2020

¿Cómo ver UFC en vivo online?

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.