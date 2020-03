La polaca Joanna Jędrzejczyk y la china Weili Zhang dieron un tremendo combate en el UFC 248. Sin duda, una de las mejores peleas en la historia de las artes marciales mixtas. Al final, la europea perdió la contienda por decisión dividida, pero no solo cayó ante la asiática, también fue la que más golpes sufrió.

Joanna terminó con el rostro hinchado. Muchos fanáticos se preocuparon por su salud. Sin embargo, según la información publicada por el periodista Ariel Helwani de ESPN, la polaca se encuentra bien y solo necesitará tiempo para que su cara vuelva a su estado normal.

Y es que Helwani escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Joanna Jędrzejczyk acaba de salir del hospital, según me comentó su equipo. No hubo heridas significativas, me dijeron”. Y acompañó el texto con una foto de la luchadora cubriendo su frente con una venda.

A pesar de que Jędrzejczyk fue la que peor terminó, la cara de Zhang también se vio afectada con una hinchazón cerca del ojo. Fueron cinco asaltos llenos de pura acción que los seguidores de las MMA nunca podrán olvidar.

