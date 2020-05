Las artes marciales mixtas volverán a la acción con 12 peleas en el UFC 249, que se celebrará este sábado 9 de mayo en el VyStar Veterans Memorial Arena, de la ciudad de Jacksonville, en Florida. Será un evento a puertas cerradas.

El UFC 249 estaba programado para el 18 de abril y el combate principal iba a ser entre el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus frustró todos los planes.

Dana White, presidente de UFC, intentó por todos los medios que el evento siguiera como estaba planeado, pero tuvo una primera baja: Khabib no pudo salir de Rusia debido a que el país había cerrado sus fronteras.

White, entonces, convenció a Justin Gaethje para enfrentar a Ferguson por el título interino de peso ligero. Como New York ya le había dicho que no, el mandamás de la UFC tuvo la intención de llevar el pay-per-view al Tachi Palace Casino Resort de California, situado en tierras de una tribu, en donde no rigen las leyes del estado.

Sin embargo, la presión de ESPN y de Disney hicieron que el evento se cancele. Dana llegó a decir que ahora sus espectáculos se llevarían a cabo en una isla, pero solo quedaron en palabras.

No obstante, la insistencia White ha hecho que por fin pueda celebrar el UFC 249 este 9 de mayo. El Gaethje versus Ferguson se mantiene como la pelea estelar de la velada; mientras que la coestelar estará protagonizada por Henry Cejudo y Dominick Reyes por el título de peso gallo.

El resto de las contiendas han sido rescatadas de los pay-pew-view pasados que no se pudieron realizar por el coronavirus, entre los que destaca el choque entre Francis Ngannou y Jairzinho Rozenstruik.

“Estamos teniendo un evento el 9 de mayo, luego otra cartelera el 13 y otra el 16. Presentaremos peleas el sábado miércoles y sábado. Vamos a dar tres shows en una semana”, dijo Dana White, quien reveló que los tres espectáculos se realizarán en el mismo recinto de Florida, en donde sí está permitido este tipo de eventos deportivos.

TE PUEDE INTERESAR