El Money in the Bank 2020, que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo, será diferente. Debido al nuevo coronavirus, el evento no tendrá público, así que la WWE ha tenido que innovar. Por eso, la lucha de escaleras de este año será inédita, ya que por primera vez se realizará en todo el edificio corporativo de la empresa (el Global Headquarters), ubicado en Stamford, Connecticut.

En un video difundido por el Imperio McMahon, se explica que no habrá un combate masculino y otro femenino como en ediciones anteriores. Para esta oportunidad, tanto los hombres como las mujeres buscarán el maletín al mismo tiempo.

La pelea, entonces, comenzará en la sala de espera del Headquarters (el lobby) y luego podrán ir a donde sea. Los seis luchadores y las seis luchadoras podrán darse golpes en el ascensor, en el gimnasio de la compañía, en la cafetería o en el lugar donde Vince McMahon hace las reuniones con sus accionistas. Todo el edifico estará disponible para este combate.

La idea es llegar al techo, en donde estarán el cuadrilátero, las escaleras y los dos maletines colgados (uno para los hombres y el otra para las mujeres). Para ganar, habrá que agarrarlos.

Los seis peleadores que estarán en esta contienda son Daniel Bryan, Rey Mysterio, Aleister Black, King Corbin, Otis, AJ Styles; mientras que las seis peladoras serán Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella.

