Sin salirse de su plan y con mucha calma, el ecuatoriano Marlon Vera quebró los pronósticos y le quitó el invicto a Sean O’Malley en la coestelar del UFC 252. El popular ‘Chito’ aprovechó una presunta lesión en el pie de ‘Sugar’ para acabarlo a punta de codazos al rostro en el primer round.

O’Malley, que para esta presentación se tiñó el pelo de los colores de la bandera de Ecuador, empezó dominando los tiempos del combate. Por momentos, la joven figura de peso gallo pecó de soberbio tras realizar algunas fintas.

Sin embargo, nada de eso desespero a ‘Chito’ Vera', quien tuvo paciencia en todo momento. Cerca del final del primer round, ‘Sugar’ tropezó y cayó sentado en la lona; lejos de intentar pararse, prefirió defenderse con los pies en el suelo.

‘Chito’ aprovechó la poca defensa de su rival y arremetió con codazos al rostro para ganar por nocaut técnico. Terminada la pelea, Sean O’Malley se tomó el pie derecho, aduciendo una lesión para luego salir retirado en camilla.

“Tener un gran nombre, lo que sea, en el octágono no importa. Soy un tipo duro, para mí el cielo es el límite y estoy dispuesto a dejarlo todo en la jaula. Cuando me pegó en el gemelo, creo que se lesionó, mi pie nunca me duele, porque yo pateó bien, no sé lo que él diga luego. El hambre que tengo dentro no lo tiene nadie, porque vengo desde abajo”, señaló Marlon Vera, quien registra un récord de 16-6.

TE PUEDE INTERESAR