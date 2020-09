EN VIVO UFC 253 VER HOY Adesanya vs Costa ONLINE vía ESPN 2 y FOX Action: sigue EN DIRECTO pelea por el título de peso mediano desde el UFC Fight Island en Abu Dhabi. Israel Adesanya y Paulo Costa se enfrentarán finalmente luego de tantas polémicas en donde uno perderá el invicto. Depor.com te ofrece las incidencias, resultados del evento y más del UFC 253. Sigue el MINUTO A MINUTO del evento.

UFC 253 EN VIVO: resultados del evento Adesanya vs Costa

Nate Landweh derrotó a Shane Young por nocaut en peso pluma.

William Knight derrotó a Aleksa Camur por decisión unánime en peso semipesado.

Juan Espino derrotó a Jeff Hughes por sumisión en peso pesado.

Danilo Marques derrotó a Khadis Ibragimov por decisión unánime en peso semipesado.

El peleador de origen nigeriano se ha convertido rápidamente en una de las máximas estrellas de la UFC desde que se unió a la empresa en el 2018.

Adesanya vs. Costa: horarios y canales de las preliminares y evento principal

Perú: 18:00 / 21:00 / ESPN

México: 18:00 / 21:00 / ESPN

Argentina: 21:00 / 23:00 / ESPN

Chile: 21:00 / 23:00 / ESPN

Colombia: 18:00 / 21:00 / ESPN

Ecuador: 18:00 / 21:00 / ESPN

España: 23:00 / 2:00 / DAZN

E.E.U.U: 16:00 / 18:00 / ESPN y Fox Sports

Luego de vecer a Derek Brunson y Andreson Silva, Adesanya derrotó a Kelvin Gastelum en una de las mejores peleas del año. Luego derrotó a Whittaker por el títuo indiscutible frente a 57 mil fanáticos. Ahora, busca otra actuación excepcional para convertirse en el primer ser humano en derrotar a Costa.

La estrella brasileña tiene un récord de 13-0 y no piensa dejar ir esta oportunidad. Hace unas semanas sorprendió con sus declaraciones, prometiendo knockear a Adesanya.

"No estoy entrenando para ganar esta pelea por decisión, estoy entrenando para destruirlo… Voy a terminar la pelea y no va a ir a los jueces. Voy a destruirlo. Él no llegará a la tercera ronda”, explicó.

“Trabajé para cortarle la cabeza… lo borraré”, agregó.

Por su parte, Adesanya reveló su estrategia para derrotar si problemas a Costa: “Lo golpearé en la cara tantas veces como sea posible. Y también patearlo, hasta que derribarlo. No siento nada personal en esta pelea”

CARTELERA ESTELAR

Campeonato de peso mediano: Israel Adesanya vs Paulo Costa

Campeonato de peso semicompleto: Dominick Reyes vs Jan Blachowicz

Peso mosca: Kai Kara France vs Brandon Royval

Peso gallo femenino: Ketlen Vieira vs Sijara Eubanks

Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Zubaira Tukhugov