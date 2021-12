Sean O’Malley sigue demostrando por qué es una de las nuevas figuras del octágono. A sus 27 años, ‘Sugar’ es garantía de buen espectáculo y grandes finalizaciones, y en el UFC 269 no decepcionó.

Esta vez, el estadounidense derrotó al brasileño Raulian Paiva en la primera pelea estelar del UFC 269 en Las Vegas. ‘Sugar’ acabó con su rival en el primer round y por la vía del nocuat.

Cuando faltaba menos de un minuto para acabar el round, O’Malley lanzó un derechazo que movió a Paiva. El brasileño intentó salir de la presión, pero ‘Sugar’lo arrinconó y le conectó una ráfaga de golpes hasta mandarlo a la lona.

“Es uno de los tipos más duros con los que me he enfrentado. Cuando conectó esos golpes fuertes, yo sí noqueó [...] Me fracturé las costillas en el campamento y no pude entrenar bien; sin embargo, no quería bajarme de la pelea”, confesó O’Malley, quien ya lleva tres victorias seguidas.

UFC 269, Oliveira vs. Poirier: la previa

Dustin Poirier tiene como gran reto cortar la gran racha de Charles Oliveira. El brasileño no pierde desde diciembre del 2017. El evento volverá a realizarse en el prestigioso MGM Grand Arena en Las Vegas.

En otra de las peleas más esperadas del UFC 269, Julianna Peña, que buscará arrebatarle el campeonato de peso gallo a Amanda Nunes, quien no pierde desde septiembre del 2014 y en la actualidad es la mejor peleador femenina.

Se espera que el choque entre Paiva y O’Malley abra la cartelera principal. La pelea de ambos luchadores también es una de las más esperadas por el fans de la UFC. O’Malley es el gran favorito en las apuestas.