Las olas de Máncora lo vieron crecer y ahora las principales playas del mundo lo verán brillar. Hace un par de días, Lucca Mesinas hizo historia al convertirse en el primer peruano en clasificar al Tour Mundial de la WSL (World Surfing League), vale decir, la Primera División del surf.

Luego de cuatro fechas del Challenger Series, el tablista nacional llegaba con opciones claras de ser uno de los 12 clasificados al Tour Mundial, y así fue. En su última parada en Hawái, Lucca selló su pase a la élite del surf.

Con el objetivo cumplido, Lucca Mesinas conversó con Depor para dar más detalles de lo que fue su pase a la Primera División del surf. Además, dio detalles de cómo será el Tour Mundial del próximo año.

¿Cómo te sientes luego de saber que el próximo año estarás en la Primera División del surf?

Estoy muy feliz, aliviado, porque es algo que he venido trabajando hace mucho tiempo. Desde que comencé a competir, es el sueño que tengo de clasificar al Tour Mundial. Esto me ayuda en mi motivación y ya estoy esperando competir contra los mejores del mundo y mantenerse ahí.

¿Este año tenías como objetivo clasificar al Tour Mundial?

Sí, lo bueno es que tuve actividad en todo el año. En la primera mitad, tuve el Mundial ISA en El Salvador, porque ahí se definía mi clasificación a Tokio. Quedé en el puesto 7 en el Mundial y ratificar mi cupo. La siguiente meta fue enfocarse en Tokio 2020, no estaba pensando en los Challenger Series ni en clasificar al Tour Mundial. Todo el año he ido por partes y me he ido enfocarme campeonato tras campeonato. En Tokio, hice buen papel, terminé en quinto puesto. Luego de eso sabía que venían los Challenger Series y debía buscar la clasificación al Tour. Ahora ya estoy clasificado y feliz por esta etapa.

Fueron cuatro fechas del Challenger Series, que comenzaron en agosto, ¿cómo ha sido el formato?¿Qué parada te pareció más complicada?

Hubo cuatro fechas y solo iban a contar los tres mejores resultados. Usualmente, estos eventos tienen alrededor de 10 fechas, pero como fue año de pandemia y no pudieron hacerlas desde que comenzó el año, la organización decidió armar solo cuatro fechas, y además contaba el mejor resultado que uno haya tenido el año pasado en los Qualifying Series. Eso fue lo que a mí también me ayudó, porque el año pasado quedé quinto en un torneo importante y sumado a como quedé en las cuatro fechas, pude clasificar. La fecha más complicada fue la última en Hawái.

¿Crees que te favoreció que solo haya habido cuatro fechas?

Sí, para mí es algo excelente, porque clasifiqué. Creo que todos los tablistas están acostumbrados a tener varias fechas y algunos se relajan un poco. Yo sabía que tenía que aprovechar todo. La primera fecha no me fue mal, pero perdió en una ronda antes de los buenos puntos. En general en los Challenger Series tuve un buen trabajo y estoy feliz de que todo haya salido bien.

En Hawái, donde se definió tu clasificación, quedaste eliminado en la ronda de 16, ¿cómo así te enteras de que lograste el objetivo?

No fue tan bonito, porque estaba viendo el campeonato y esperando que mis rivales pierdan para poder clasificar. Era un sentimiento feo, solo pensaba en eso, incluso esa noche no pude dormir. La sensación fue horrible, pero en el momento que supe que ya estaba clasificado, estuve ya contento, me relajé, porque estaba muy frustrado.

¿Qué es para ti clasificar al Tour Mundial?

Un ejemplo perfecto es como si Perú clasificara nuevamente al Mundial, es lo que todo futbolista quiere. Lo mismo es en el surf, todo tablista, desde que empieza a competir, sueña con estar en el Tour Mundial. Desde que tenía 10 años, mi sueño era clasificar al Tour, han sido varios años de pensar en estar acá.

Eres el primer peruano e hispanohablante en conseguir la clasificación al Tour Mundial, ¿pensabas que esto te iba a ocurrir?

Una de mis metas es ser el mejor tablista del Perú. Entrando al Tour, quisiera quedarme y estar en un futuro en el top 5 y ser campeón mundial. Con lo que he conseguido este año, en Tokio y la clasificación al Tour, siento que estoy en muy buen camino. Quiero seguir haciendo récords.

¿Qué es lo que se viene con el Tour Mundial? ¿Cuál es su formato?

El Tour Mundial alberga 10 u 11 fechas, Normalmente, todos los años, uno podía competir en todas las fechas, pero la World Surfing League ha cambiado ahora las reglas y para el próximo año, voy a poder competir las primeras cinco fechas y tengo que estar en el top 20 para poder seguir corriendo lo que restan hasta final del año. A fin de año, los cinco primeros competirán en las Finales de la WSL para declarar al campeón. El próximo año comienza en Hawái el 29 de enero y mi meta es estar en el top 20 y poder correr lo que resta del año.

¿Cómo te piensas preparar para el inicio del Tour Mundial, en Máncora o seguirás en Hawái?

Voy a pasar las fiestas con mi familia en Perú. Y ya el próximo año ir a Hawái para adaptarme faltando dos o tres semanas para el inicio de la competencia.

¿Cuán importante es para el surfing peruano que estés en el Tour Mundial?

Es importantísimo, abre bastantes puertas para todas las futuras generaciones que están empezando a correr. Ellos al verme a mí, un chico de Máncora que en el inicio no tenía tantos auspiciadores, pueden ver un ejemplo para que sean como yo o aún mejor. Esto abre las puertas a todos, también a las empresas.

¿Dirías que este 2021 ha sido tu mejor año?

Sí, de todas maneras. Un buen año fue en 2019, cuando gané la medalla en Lima 2019, pero en el Tour no me fui muy bien, pero este año he sido bien constante y he tenido buenos resultados en todas las competencias.

Con tu presencia en el Tour Mundial, ¿es cada vez más posibles que podamos albergar alguna fecha de un Challenger Series?

Lo más importante sería mantenerse en el Tour, ser parte del circuito, ser un top 20 por muchos años. Ahí es cuando lo empiezan a pensar más. Por eso, es muy importante mantenerse.