Se viene un gran evento en lo que será el UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis EN VIVO este sábado 17 de agosto, desde el RAC Arena en la ciudad de Perth, Australia. El combate está pactado por el título de peso medio que actualmente ostenta Du Plessis, quien quiere continuar con su racha de invicto dentro de la UFC y demostrar por qué es uno de los mejores libra por libra del momento. Aquí te contamos todos los detalles respecto a los horarios en diversas partes del mundo, los canales de transmisión y la cartelera completa para la noche de artes marciales mixtas .

Cabe destacar que Dricus Du Plesiss cuenta con nueve victorias consecutivas y siete de ellas han sido dentro de la UFC, donde ha podido derrotar a nombres importantes como Robert Whittaker y Sean Strickland. El sudafricano, eso sí, defenderá por primera vez su cinturón del peso medio, por lo que será un combate de pronóstico reservado.

Por su parte, Adesanya cuenta con dos triunfos y dos derrotas en sus últimos 4 combates y quiere coronarse en dicha categoría luego de un largo tiempo sin el cinturón.

¿A qué hora ver UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis EN VIVO desde Perth?

Sigue el evento de la UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis este sábado 17 de agosto a partir de las 8:00 p.m. (ET) en lo que será la cartelera preliminar, 10:00 p.m. (ET) la cartelera estelar y la pelea principal estará iniciando a partir de las 12:30 a.m. (ET) del domingo 18 de agosto. Aquí te dejamos más horarios para que puedas seguir la transmisión desde cualquier parte del mundo.

PAÍS CARTELERA PRELIMINAR CARTELERA ESTELAR PELEA ESTELAR Argentina 9:00 p.m. 11:00 p.m. 1:30 a.m. (domingo 18) Colombia 7:00 p.m. 9:00 p.m. 11:30 p.m. Chile 8:00 p.m. 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 18) Ecuador 7:00 p.m. 9:00 p.m. 11:30 p.m. México 6:00 p.m. (CDMX) 8:00 p.m. (CDMX) 10:30 p.m. (CDMX) España 2:00 a.m. (domingo 18) 4:00 a.m. (domingo 18) 6:30 a.m. (domingo 18) Perú 7:00 p.m. 9:00 p.m. 11:30 p.m. Centroamérica 6:00 p.m. 8:00 p.m. 10:30 p.m.

¿En qué canales ver UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis EN VIVO desde Perth?

Mira la transmisión del UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis a través de Fox Sports Premium (México) y las preliminares a través de la señal de ESPN o Fox Sports (dependiendo de tu ubicación). Cabe destacar que las peleas estelares no estarán disponibles en contenido gratuito, pero sí por streaming, por lo que aquí te dejaremos todas las opciones para ver completo este evento.

¿Dónde ver UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis en Streaming Online?

Sigue la transmisión online del UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis por Streaming a través de la señal de Disney Plus (Latinoamérica), ESPN+ (México y Estados Unidos) o MAX (España). Además, cabe destacar que podrás contratar el servicio de UFC Fight Pass para ver todo el contenido de la empresa más importante de artes marciales mixtas en el mundo y seguir minuto a minuto la pelea estelar de Israel Adesanya vs. Dricus Du Plessis desde Australia.

Cartelera del UFC 305: Adesanya vs. Du Plessis

Cartelera estelar

Dricus du Plessis (c) vs. Israel Adesanya, por el título mediano de UFC

Kai Kara-France vs. Steve Erceg, peso mosca

Mateusz Gamrot vs. Dan Hooker, peso ligero

Tai Tuivasa vs. Jairzinho Rozenstruik, peso pesado

Li Jingliang vs. Carlos Prates, peso wélter

Preliminares

Junior Tafa vs. Valter Walker; peso pesado

Joshua Culibao vs. Ricardo Ramos; peso pluma

Casey O’Neill vs. Luana Santos; peso mosca

Jack Jenkins vs. Herbert Burns; peso pluma

Tom Nolan vs. Alex Reyes; peso ligero

Song Kenan vs. Ricky Glenn; peso wélter

Stewart Nicoll vs. Jesús Santos Aguilar; peso mosca