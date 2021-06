Estar cuatro meses fuera de casa, en otro país y en plena pandemia fue todo un reto para Claudio Puelles; sin embargo, era consciente de que cada sudor y entrenamiento lo valía. Alejado de UFC por casi dos años (21 meses), ‘El Niño’ no pudo volver al octágono antes por la situación sanitaria y como a muchos otros deportistas la cuarentena en Lima le afectó.

Por eso, ni bien tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos no la pensó dos veces y viajó a Florida a entrenar en Sanford MMA. Puelles se codeó con atletas de la talla de Gilbert Burns, Michael Chandler, entre otros. Todo sumó para que su vuelta sea a lo grande, y así fue.

Hace menos de dos semanas, en el UFC Vegas 28, ‘El Niño’ derrotó al estadounidense Jordan Leavitt y le quitó el invicto. El peruano se mostró sólido y volvió a hacer gala de su gran grappling para sumar su tercera victoria seguida. Y ya en Lima, Puelles conversó con Depor para conocer cuáles serán sus siguientes retos.

¿Cómo ha sido volver después de casi dos añso al octágono y con una tercera victoria consecutiva?

Bien me sentí bien, tuve una preparación fuerte, estuve entrenando en Estados Unidos, entrenar con campeones de hecho te da una confianza distinta, yo sabía que estaba enfrentando a un rival invicto, pero también sabía que me pasé entrenando cuatro meses con peleadores de mayor experiencia. Entrené con peleadores que me doblaban, me triplicaban la experiencia, de alto nivel. Eso me dio la confianza para entrar y hacer lo mío, sabía que no iba a enfrentarme a nada nuevo, bueno mi rival tenía el estilo un poco ortodoxo, pero igual me había preparado con gente de nivel y eso juega bastante.

Usualmente te preparabas en Perú, ¿cómo ha sido esta nueva experiencia de tener tu campamento netamente en Estados Unidos?

De hecho, entrené bastante en Perú el año pasado, esperando una pelea, de a pocos, en mi casa, luego en mi academia, todo era siempre con para por la pandemia, fue un poco complicado, al final decidí irme a Estados Unidos porque quería tener más continuidad, más sparrings. Fue una decisión que aportó mucho a mi carrera, es algo que quiero volver a hacer y voy a volver a hacerlo, ya en una semana me voy de nuevo para allá. Ahorita estoy en Lima para seguir mejorando, es un día a la vez, una pelea a la vez, no puedo ya pensar de frente en irme por un cinturón. no puedo quemar etapas.

¿Cuán diferente es tener un campamento en Perú que en Estados Unidos con el tema de sparrings?

Sí, de todas maneras, allá (Estados Unidos) tienes muchos más compañeros, tenía 40 peleadores profesionales para entrenar, no tengo que buscar a nadie, acá si tenía que buscar sparrings y eso lo hace un poco molesto, tener que estar buscando muchos compañeros para la preparación cuando haya están disponibles y también te buscan. De hecho, me ayudó mucho en lo mental, me dio mucha confianza, prepararme con peleadores de alto nivel, que pelean en ligas muy importantes.

Tener un campamento donde puedes codearte con peleadores de UFC y otras ligas, te da esa suerte de ir adquiriendo y absorbiendo más experiencia...

Sí, de hecho, obviamente había entrenadores de alto nivel, buenas técnicas, todo eso también hay en Perú, pero falta un poco de que los peleadores tengan más continuidad en los entrenamientos y peleas y puedan ir a las ligas grandes, porque nivel hay, pero creo que todo está muy separado, mucha gente jala para un lado, para el otro. Acá se puede armar un equipo fuerte, pero va a demorar un poco hasta que la gente se ponga de acuerdo o hasta que salga la próxima generación.

¿Hablando de lo que fue tu combate contra Jordan Leavitt, fue una pelea en la que mostrarte tu experiencia en el grappling? ¿Cómo te sentiste en sí en la jaula? ¿Tu plan era llevarlo al suelo?

A diferencia de la pelea contra Marcos Mariano, esta de acá fue más reñida, se fue a la decisión y gané 29-28, gané dos rounds, el uno. La diferencia es que este rival tenía mucho más grappling. Contra Marcos Mariano, me preparé para tumbarlo, pero con Jordan me preparé al revés, para golpearlo y estar en la distancia. Se pudo ver que en el primer round me ganó, porque me tumbo y estuvo con mi pierna, En el descanso, me di cuenta que podía ganarle tumbándolo, cambié de estrategia y lo ataqué yo con la lucha antes que me ataque a mí, pero yo ya estaba pensando en revertir la posición en el piso. Mi estrategia inicial era defender y sacar la pierna para pararme, acá defendí y seguí en el piso, giré hacia la espalda, así que ya me metí más en el juego de grappling y seguí en ese camino.

En la previa, Leavitt se perfilaba como el favorito, porque venía invicto, pero al final, revertiste la situación. ¿Cómo te sentiste tras el resultado?

Sí, de hecho, me gustó, fue lo primera que pensé cuando me levantaron la mano, ‘bien le quité el invicto’, porque muchos expertos de MMA ya me daban por perdido, yo decía ‘estará invicto, pero todos alguna vez lo fuimos, no todos se van a retirar como Khabib’. No es el primer invicto que lo haga perder, tampoco va a ser el último. Las apuestas las tenía abajo, pero demostré que estaban equivocados.

Claudio Puelles, de 25 años, pelea en peso ligero, 70 kilos. (Getty Images)

Esta pelea fue parte de tu nuevo contrato, ¿cuándo quisieras volver a pelear? ¿cómo te sientes tú para lo que resta del año?

Estoy bien, estoy completo, no he tenido ninguna lesión significativa. Obviamente, sí estoy un poco golpeado, fue una pelea a tres rounds, pero ya estoy empezando a entrenar de a pocos. Lo que te puedo decir es que entre este año y el próximo, quiero acabar este nuevo contrato, o sea quiero hacer una pelea más este año, si se pueden dos, o a principio de año otra pelea y antes de mitad del próximo año ya quisiera acabar este contrato y firmar otro.

En su momento llegamos a tener a cinco peleadores peruanos en UFC, lamentablemente los resultados y diferentes situaciones afectaron y ahora solamente quedas tú, ¿cómo te viene a ti esta realidad?

Es algo que yo siempre cuento, que en algún momento fuimos 5, yo cuando estuve en el TUF, fui el segundo después de Barzola. Éramos los dos, yo empezaba a decir que íbamos a ser potencia en Sudamérica y que eso se iba a ver pronto. Dos años después, en 2018, ya éramos 5. representantes, medio que mis palabras ya estaban tomando forma, pero por cosas de la vida sacaron a 4 y me quedé yo solo, sé que no va hacer así por mucho tiempo más, en cualquier momento tendremos a varios representantes, si no en UFC, será en otras ligas importantes. Sería bueno tener más, en la cartelera que estuve pelearon dos argentinos y otro estaba ahí lo llevaron, y eso me gustaría para el país.

¿Crees que hemos perdido terreno?

De todas maneras, si cortaron a todos, y yo no había tenido movimiento hace un tiempo, habíamos desaparecido del mapa, creo que ahora hice un buen papel con esta pelea, venciendo a un rival que venía con bastante hype.

Con esta victoria que has tenido, ¿crees que sirva para abrirle de nuevo las puertas de UFC a los peruanos?

Sí, ayuda, pero la verdad es que ellos también tienen que hacer su trabajo y la única forma que UFC te vea es que pelees en Estados Unidos. Peleando en pequeños eventos en Sudamérica, puedes hacer récord, pero haciendo dos peleas en Estados Unidos ya te llaman. En Estados Unidos, hay otros que tienen cuatro o cinco peleas y ya están en el Dana White’s Contender Series, acá en Perú se la pasan teniendo 20-0, pero UFC no te llama, porque no son peleas que llamen su atención, tienen que cambiar su enfoque, ver la forma como entrar.

Si tuvieras que escoger a un rival para tu próxima pelea, ¿tendrías en mente alguno?

No, lo que pasa es que cuando uno no está ranqueado es difícil pedir rivales, lo que sí quiero es que mis dos próximas peleas me lleven al top 15, eso es lo que estoy calculando, no quiero pelear contra debutantes o gente que esté saliendo, porque no me va a servir para trepar. Se ha visto peleadores que han tenido varios encuentros y no han subido, y otros que ha tenido dos o tres peleas y ya están, todo depende con quién te enfrentes.

¿Entonces, tu meta es entrar al top 15?

Sí, tengo que conversar con mi mánager y ver qué peleas me convienen para llegar al top 15, tampoco se trata de pelear y pelear. Necesito pelear con gente que me haga escalar.

Claudio Puelles tiene un récord de 10-2 como profesional. (Getty Images)

Te gustaría ya no solo abrir carteleras, también meterte al card estelar, ¿o no te importa el orden?

Mira, si me ponen en una cartelera de PPV no me importa si es la primera pelea o la que sea, pero una cartelera así la ve mucha más gente. Mientras más exposición tenga mejor.

Siento que esta pelea te vino bien, por vencer a un peleador invicto, local y que esté en alza, fue un buen reto, ¿cómo tú ves ese tema?

Sí, así como he dicho que quiero peleas que me ayuden a crecer en UFC, esta pelea fue perfecta, es el tipo de peleas de las que estoy hablando. Yo dije antes que no era el reto más difícil de mi carrera, pero sí me iba a hacer crecer mucho en UFC, para la organización vencer a alguien con nombre, significa bastante para ellos, las casas de apuestas pensaban que me iban a ganar y yo demostré que estaban errados, me ayuda a crecer.

Tu idea ahora es hacer tus campamentos en Estados Unidos, todos los que se puedan...

Sí, así es, voy a estar en Estados Unidos todo el tiempo.

Ahora que está de moda exponerse en redes sociales, y hay peleadores marketeros, ¿tú te consideras uno así? ¿O crees que no es necesario?

Considero que puedo ser un peleador así, puedo venderme de buena forma para el público, pero todavía no me han dado la exposición, uno porque no estaba activo, porque estaba haciendo una pelea al año y es difícil mantenerse así y ascender al ranking. El año que viene a más tarde debería estar rankeándome, cuando eso suceda si me van a poder marketear mucho, como otro peleador grande de Latinoamérica.

Claro esa es la idea, estar rankeado, meterse en el top 15 y también ser uno de los peleadores destacados para Latinoamérica...

Siempre fue una de mis metas representar al país y a Sudamérica, algunas lesiones y contratiempos como el COVID-19 me hicieron no poder estar muy activo, pero ahora ando bien, me fue bien en el campamento en Estados Unidos. sé que los próximos combates me harán mejorar cada día más, siento que el futuro es grande.

