Ver flamear a la bandera peruana en el octágono de UFC es un sentimiento indescriptible para los fanáticos nacionales de las artes marciales mixtas. Que un compatriota nos represente en la principal liga de MMA en el mundo y al máximo nivel es motivo de orgullo. Sin embargo, ya no podemos decir que somos muchos dentro de la organización. Actualmente, solo tenemos a Claudio Puelles , quien viene realizando grandes presentaciones (lleva cuatro victorias seguidas).

Mientras el ‘Niño’ se prepara para su reto más grande ante la leyenda Clay Guida este 23 de abril, salta la interrogante sobre qué pasó con el resto de peruanos que estaban dentro de la UFC. En el pasado, llegamos a tener hasta cinco representantes en simultáneo, en cantidad solo estábamos por detrás de Brasil en Sudamérica. Evidentemente, la situación cambió y ahora otros países vecinos tienen mayor número de exponentes que nosotros.

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuáles son las razones por las que solo tenemos a un peruano en el octágono? ¿Perdimos posicionamiento ante los ojos de UFC? ¿Qué debemos hacer para mejorar? Estas son algunas de las interrogantes que se resolverán en este informe. Para ello, Depor conversó con tres reconocidos entrenadores nacionales, un peleador de MMA que entrena en Brasil y dos periodistas que cubren a diario este deporte.

Claudio Puelles vive en Estados Unidos y entrena en Sanford MMA. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)

¿Cuáles son las posibles razones?

En 2019, llegamos a tener a cinco peleadores peruanos dentro de UFC: Enrique Barzola, Claudio Puelles, Humberto Bandenay, Jesús Pinedo y Carlos Huachín. Sin embargo, algunos resultados fueron adversos y en un nivel tan competitivo pasa factura. Justamente, los tres últimos de la lista fueron despedidos ese año tras sumar derrotas, en algunos casos consecutivas.

Para Iván Iberico, el principal problema es la disciplina y la falta de nivel, no solo en el atleta, también en su equipo. “Las MMA ha crecido en el mundo y Perú no es la excepción, pero pretender llegar a UFC y mantenerse es más que solo tener talento, requiere de mucho conocimiento, disciplina total. Perú ha crecido en masa, pero no en calidad por falta de conocimiento. Tenemos mucho talento, pero la gran mayoría de profesores o entrenadores no están capacitados para preparar a un atleta de UFC”, dijo.

El ‘Pitbull’, como se le conoce, ha llevado a cuatro de los cinco peleadores que estuvieron en UFC en este último tiempo y sabe que la falta de apoyo económico también es un factor determinante. “Se debería volver a hacer un proyecto serio y financiado, pero a mis 43 años puedo decir que es un terreno muy complicado de manejar. Ahora, el nivel de Perú no está para entrar a UFC y ganar o mantenerte”, agregó el entrenador de PMAC (Pitbull Martial Arts Center).

Claudio Puelles tiene un récord de 11-2 y lleva cuatro victorias en UFC. (Alonso Chero)

Por otro lado, Jackson Mora identifica otro problema: el tema del visado. Para que un peleador pueda entrenar o presentarse en Estados Unidos, necesita tener la aprobación de la Embajada. Y si antes era muy complicado, ahora en medio de la pandemia, la situación se ha vuelto más tediosa.

“La razón es el tema de las visas, actualmente hay varios chicos con nivel para pelear en UFC; pero, lamentablemente, las citas están lentas y ese es el mayor motivo. Queda seguir trabajando desde acá para que nuestros peleadores sigan compitiendo y tal vez promocionar más a nuestros talentos”, declaró el entrenador y presidente del FFC, liga peruana y una de las más activas a nivel de la región.

Para Héctor Iberico, líder de la escuela ‘Los Perros Sarnosos’, la salida de varios nacionales no tiene una explicación del todo convincente, pues muchas veces la UFC decide despedir a algunos y mantener a otros que cuentan con una racha de derrotas considerables. “En términos generales, la performance peruano fue aceptable dentro de nuestra realidad. Al ser un peleador latinoamericano, tienes una valla muy alta, tu exigencia será el doble, porque tienes a brasileños, rusos, americanos”, señaló.

“En UFC hay peleadores con rendimiento muy bajo y que inexplicablemente siguen en la compañía. Eso no quita responsabilidad al peleador peruano que está peleando en el nivel más alto. Hay peruanos que debieron mantenerse, como Enrique (Barzola) y Jesús (Pinedo), porque sus récords lo decían así, pero la decisión siempre son de los directivos”, agregó.

El entrenador de los ‘Perros Sarnosos’ también es consciente de que en Latinoamérica hay países que venden más que otros, y quizá esa sea otra razón a la hora de cortar con un peleador o darle una nueva oportunidad. “El nombre del país pesa, no hay que ser ingenuos, suena mejor un peleador de Argentina en una cartelera. Son tantas cosas que evalúan si nos basamos en resultados”, recalcó.

Enrique Barzola, actualmente en Bellator, salió de UFC por un tema de visa durante la pandemia. Su récord dentro de la organización fue de 6-3-1. (Getty Images)

¿Nos quedamos atrás?

Hasta hace un par de años, Perú tenía la mayor cantidad de peleadores en Sudamérica, solo por detrás de Brasil. Superábamos en número a los representantes de Argentina y demás nacionalidades vecinas; sin embargo, los papeles se han invertido. Con solo un exponente, otros países ya lograron meter a más contendientes.

Argentina tiene tres representantes (Guido Cannetti, Santiago Ponzinibbio y Marcelo Rojo); Venezuela, tres (la campeona de peso gallo Julianna Peña, Omar Morales, Verónica Macedo); Colombia, tres (Danny Chávez, Julio Arce y el de raíces ‘cafeteras’ Bryan Barberena) y Ecuador, dos (Marlon Vera, Michael Morales). ¿Qué pasó con nosotros?

Renzo Altuna, de la página especializada ‘MMA Finis’, explica que algunos de los atletas latinoamericanos lograron emigrar hacia los Estados Unidos y entrenar en gimnasios de primer nivel. Estando allá, la posibilidad de ser llamado -por contrato o de emergencia- es más alta. No solo ser convocado por UFC, sino por otras ligas deportivas competitivas.

Jesús Pinedo se fue de la organización tras acumular una victoria y una derrota. (UFC)

“Estar allá es estar más cerca de los eventos que UFC monitorea, como lo son Titan FC o LFA, para luego darles una oportunidad en el Contender Series o en una temporada de The Ultimate Fighter. El caso más claro de estos sin duda es del ecuatoriano ‘Chito’ Vera, que hace bastantes años migró a los Estados Unidos y actualmente se encuentra entre los mejores 10 de los pesos gallos de la UFC”, señaló Altuna.

La misma sensación comparte Rodrigo Jáuregui, periodista especializado en deportes de contacto. “UFC sabe que Perú tiene un nivel bueno en lucha dentro de Latinoamérica. Si bien otros países de la región ya cuentan con más representantes, todo se resume a los que viven en Estados Unidos. Si lo vemos por el lado comercial, habrá que ver si les rinde tener peleadores peruanos, más allá de la nacionalidad, lo que quieren son peleadores de nivel que den espectáculo”, apuntó.

Aunque Claudio Puelles esté en un buen momento y represente a Perú en UFC, a nivel de Sudamérica todo hace indicar que hemos perdido posicionamiento. Iván Iberico confirma la situación. Para el ‘Pitbull’, el tema está en mejorar no solo para llegar al octágono más famoso del mundo, sino para mantenerse dentro.

“Los otros países han avanzado y nosotros nos hemos quedado, tuvimos un gran apogeo. Yo sé que van a llegar más peruanos, pero el tema es mantenerse, porque el nivel es bastante duro y eso no se comprende. Perú tiene entrenadores buenos, pero solo hay un horario para los entrenamientos de los peleadores profesionales”, declaró el líder de PMAC.

El también expeleador espera que los nuevos talentos puedan ir a Brasil o Estados Unidos a entrenar. Por otro lado, Jackson Mora asegura que el nivel nacional está solo por detrás de Brasil en la región; sin embargo, la gran diferencia radica en la cantidad de peleadores de ambos países.

Dentro de UFC, Humberto Bandenay acumuló un récord de 1-4, fue separado en 2019. (UFC)

“La verdad que son bien parecidos (los entrenamientos), ellos (brasileños) le dan prioridad al jiu-jitsu y muay thai, nosotros al boxeo y wrestling (lucha olímpica), pero por la cantidad de peleadores que tienen es la diferencia, no por otra cosa. Perú es una buena cuna de peleadores, tengo confianza de que poco a poco nos iremos posicionando y tendremos peleadores en UFC y otras ligas poderosas”, aseguró.

Gran parte del problema reciente tiene que ver con la pandemia, pues muchas escuelas y eventos nacionales se paralizaron y eso truncó la continuidad de muchos. Llegar a UFC u otra liga importante no solo tiene que ver con vivir o no en un país determinado, mucho tiene que ver el mánager, pues es quien tiene los contactos para poder impulsar la carrera de su patrocinado.

“Conozco buenos peleadores de todos los países que no están en UFC, pero no tienen un buen mánager para llegar. No todos los peleadores buenos de gran talento llegan a UFC, los mánager tienen que ver mucho en esto, y el gran porcentaje de peleadores que llegan a UFC es por mánager, no podemos hablar de capacidad en la jaula hasta que peleen”, sostuvo Héctor Iberico.

¿Qué se puede hacer para mejorar?

Para Renzo Altuna, el principal problema de los gimnasios y escuelas no solo de Perú, sino de la región, es que sus talentos no tienen rivales de gran nivel, que los ayude a seguir evolucionado. Si bien todo pasa por un tema de financiamiento, para que se pueda pagar a otros oponentes más ranqueados, se debería buscar la forma de que la empresa privada se involucre en el mundo de las MMA.

“El MMA peruano tiene mucho por mejorar, desde las promociones hasta los gimnasios. En Latinoamérica, se tiene la costumbre de hacer crecer a un atleta con combates ante rivales que no tienen el nivel de exigencia que les permita crecer y afrontar los retos internacionales como lo son UFC, Bellator, o las promotoras de Europa que ahora están poniendo a Perú en su mira”, sostuvo Altuna.

“Creo que la solución, primeramente, es que las promotoras encuentren la forma de invertir en rivales de nivel para mejorar la competitividad de los atletas y luego, por medio de empresas privadas, poder financiar campamentos de tres meses en los gimnasios más reconocidos del mundo, y así encontrar oportunidades en los circuitos regionales para poco a poco ir mejorando su nivel, y ser llamados por las grandes promotoras”, agregó.

Carlos Huachín fue cortado por UFC luego de dos presentaciones, en ambas tuvo derrotas. (Getty Images)

Rodrigo Jáuregui también comparte la misma posición. Algunos eventos nacionales de MMA se están reactivando, como el FFC, y lo ideal es que las demás promotoras tomen el mismo camino para seguir dándole competencia a los talentos. A partir de eso, los peleadores deberían enfocarse en ir a Estados Unidos, no solo por temporada, sino de forma permanente.

“Lo principal es que siga la competencia interna, las promotoras nacionales se están ya reactivando. A medida que haya más competencia, surjan nuevos valores, habrá mayor oportunidad para los peleadores y los que van destacando puedan llegar a una gran liga. Lo siguiente es entrenar afuera, entrenar en los gimnasios de Estados Unidos, no solo campamentos, sino quedarse permanentemente para llegar a las grandes ligas”, reiteró el periodista.

¿Cómo es entrenar afuera?

Todos concuerdan que la clave para seguir mejorando como peleador es hacer maletas y viajar a Estados Unidos. Si bien la idea es esa, el tema de la visa y papeleos termina truncando muchas veces el sueño de los talentos. Sin embargo, ir a entrenar allá no es la única solución, también está Brasil, que es una potencia en las MMA.

Es clara la diferencia entre Brasil y Perú en las MMA, especialmente en los entrenamientos. El nivel es otro y para un peleador tener ese roce suma mucho. Es el caso del nacional Rolando Bedoya, quien estuvo allá por seis meses. ‘The Machine’ decidió ir por un tema de sparrings, ya que acá no tuvo variedad por su peso (pelea en wélter, 77 kilos).

Bedoya entró en Chute Boxe Academy de Brasil y compartió entrenamiento con Charles Oliveira, actual campeón de peso ligero de UFC. El peruano nos contó cómo es entrenar allá y también identificó los problemas que tiene un peleador en Perú a la hora de entrenar.

Rolando Bedoya logró el título interino de peso wélter del FFC, Su actual récord es de 14-1. (FFC)

“En Brasil, el nivel es muy agresivo y técnico. Los entrenamientos son fuertes, se entrena tres veces por día, son demasiado técnicos, es otro ritmo. La diferencia es que acá (en Perú) entrena todo tipo de público, gente que quiere bajar de peso, los que se dedican a esto y los que lo ven como hobby. Allá solo entrenan los profesionales en las escuelas. Lo que le faltaría a Perú es que haya más gente que se dedique a esto, seguro mejorará en el futuro; pero, de momento, los peleadores deberían irse afuera”, confesó Bedoya.

“Uno de los problemas es que aquí (en Perú) tenemos que ir a tres tipos diferentes de academias para hacer diferentes estilos. Si uno quiere hacer jiu-jitsu, si uno quiere hacer lucha o muay thai. Allá, todo está en una sola escuela”, agregó el nacional, que mantiene el sueño intacto de llegar a una liga como UFC.

Los entrenamientos para Bedoya están dando sus frutos, pues desde que se fue a Brasil lleva una racha de tres triunfos seguidos. En 2019, estuvo por un corto tiempo allá, pero le bastó para vencer al local Washington Nunes por decisión unánime. Tras ello, en 2021, regresó a Perú para superar a Mauricio Otarola por nocaut técnico en el FFC 46, y el martes derrotó al argentino Pablo Dhorta por sumisión en el FFC 49.

Los peruanos que pasaron por UFC

Peleador División Tiempo en UFC Récord en UFC Tony De Souza Wélter 2001, 2006.2007 3-3 Kenny Florian (*) Pluma 2005 - 2011 12-5 Enrique Barzola Ligero, Pluma, Gallo 2015-2020 6-3-1 Valentina Shevchenko (**) Gallo, Mosca 2015 - Presente 11-2 Claudio Puelles Ligero 2016 - Presente 4-1 Humberto Bandenay Pluma 2017-2019 1-4 Antonina Shevchenko (**) Mosca 2018 - Presente 3-4 Jesús Pinedo Ligero 2018-2019 1-1 Carlos Huachín Gallo 2019 0-2

*Kenny Florian es de padres peruanos, pero nació en Estados Unidos. Si bien no representó al país, UFC lo cuenta dentro de los peleadores peruanos que estuvieron en la organización.

**Las hermanas Shevchenko entraron a UFC representando a Perú. Sin embargo, en el camino, decidieron defender los colores de su país natal: Kirguistán. Independientemente de su decisión, ambas llevan la bandera peruana junto a la de Kirguistán.