Aunque Conor McGregor decidió irse de vacaciones a Italia a pasarla en familia, tal parece que sus planes no han salido como esperaba. Si bien conoció las principales ciudades del país e incluso se encontró con José Mourinho, los altercados parecen perseguir a la estrella de UFC.

Esta vez, Francesco Facchinetti, reconocido DJ italiano. lo acusó de haberle metido un puñete y romper la nariz en una fiesta en Roma. ‘The Notorious’ tenía planeado bautizar a su hijo en el Vaticano, un protocolo que no tuvo mayor complicaciones, pero el problema vino después.

El irlandés esa misma noche acudió al The St. Regis Rome a celebrar el bautizo de su hijo. McGregor fue al prestigioso hotel para una celebración que aparentemente se salió de control, pues habría agredido al reconocido DJ italiano.

El DJ italiano acusó a Conor McGregor a través de Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad italiana acusó a McGregor de haberlo golpeado. “De la nada me pegó. Le habíamos recibido como un héroe y me dio sin motivo. Podría haber pegado a mi mujer”, explicó.

La mujer de Facchinetti, Wilma Faissol, contó de forma más concreta que había ocurrido. “Le pegó un puñetazo en la cara. Estaban muy cerca y no pudo cargar contra él. Podría haberlo matado. Le lanzó volando, cayó sobre una mesa... Rodó, cayó sobre una silla y luego al suelo”, relató.

Si bien no hay una denuncia formal y McGregor no se ha pronunciado al respecto, no sería el primer escándalo que tiene el irlandés con otros famosos. Hace unos meses, en un evento de MTV, el excampeón de UFC le arrojó su bebida a Machine Gun Kelly y tuvo que intervenir la seguridad.