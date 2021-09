Conor McGregor ha vuelto a estar en boca de todos y no por su rápida recuperación que está teniendo, sino porque protagonizó un altercado en los MTV Video Music Awards. El excampeón de UFC por poco y se va a las manos contra el rapero Machine Gun Kelly en la alfombra roja del evento.

Un hecho que se volvió noticia en un par de segundos, ya que varios testigos grabaron el incidente de como el irlandés le tiraba su bebida al novio de Megan Fox. SI bien TMZ Sports sostuvo que el altercado comenzó, luego de que el rapero le negara una foto, varios cuestionaron la actitud de Conor.

En especial, Ali Abdelaziz, agente de Khabib Nurmagomedov, quien estuvo al pendiente de lo que ocurrió en la alfombra roja del evento de MTV. A través de sus redes sociales, el mánager del ‘Águila’ criticó a Conor McGregor.

Conor McGregor intentó golpear al famoso rapero los MTV Video Music Awards. (Video: Instagram / MTV)

“Khabib cambio a ese tipo de por vida”, escribió Abdelaziz en su cuenta de Twitter. Cabe señalar que el incidente se dio una hora antes del evento, en la alfombra roja, donde Conor McGregor fue invitado como presentador de la gala.

Los agentes de seguridad separaron de inmediato a ambos personajes y el asunto no pasó a mayores. Eso sí, Conor McGregor habló sobre el hecho. “Solo peleo con verdaderos luchadores... La verdad es que no peleo con pequeños raperos blancos de vainilla... no sé nada de él excepto que está con Megan Fox”, dijo.

El evento se realizó en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York, donde curiosamente Conor McGregor protagonizó un intento de agresión en 2018 a Khabib Nurmagomedov. Un hecho que generó toda la mala sangre que hubo entre ambos.