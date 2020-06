Aunque en julio del año pasado no pudo entrar a UFC, cayó ante Tracy Cortez en el Dana White’s Contender Series, el destino le dio otra oportunidad a la kazaja Mariya Agapova. Y es que, este sábado, logró tener un debut de ensueño en el octágono.

La natural de Kazajistán sometió a la estadounidense Hannah Cifers con un soberbio ‘mataleón’ en el primer round de su combate, en el UFC de Las Vegas. La peleadora de peso mosca, de 23 años, comenzó amoldando a su rival con una patada a la cabeza.

Tras ello, Agapova buscó el ‘mataleón’, colgándose encima de su rival. Con ayuda de su peso, logró llevarla al suelo y solo fue cuestión de segundos para que se rindiera.

“Me siento bien, fue increíble (...) Los sueños siempre se hacen realidad, perdí en el Dana White’s Contender Series, pero no me fui a casa, me quedé en Estados Unidos a esperar mi oportunidad (...) Le tiró una patada, olí la ‘sangre’ y fui a atacar", declaró Agapova, quien lleva un récord de 9-1 como profesional.