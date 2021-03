Marcelo Rojo sufrió una dura derrota en su debut en UFC. El cordobés fue parte de la cartelera del Fight Night 187 enfrentando al canadiense Charles Jourdain; sin embargo, poco pudo hacer luego de que un duro gancho lo mande a la lona en el tercer round.

La actuación del ‘Pitbull’ inició de gran manera. Fue ofensivo y hasta conectó algunos golpes en el cuerpo de su rival; sin embargo, así como creció, cayó en picada luego de que cerca al final termine con el rostro completamente ensangrentado mientras el juez paraba el combate.

“Estoy bien, gracias a todos por preocuparse. Estoy bien. Es normal en esto. Encima que me pegan, me pagan menos. Cosas que pasan muchachos. Qué fuerte que pega ese hijo de su p.. madre”, escribió Rojo tras el combate en su cuenta de Twitter.

“Les juro que lo dejé todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre”, agregó.

Hasta antes del combate, Rojo, de 32 años, ostentaba un récord profesional de 16 victorias y seis caidas. Su última pelea había sido antes del inicio de la pandemia: en septiembre 2019.

Marcelo Rojo es recordado por haber participado en la temporada número 3 del TUF Latinoamérica. Claudio Puelles, ganador de aquel evento, lo venció en las semifinales.

