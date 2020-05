El campeón de peso gallo Henry Cejudo venció por nocaut técnico a Dominick Cruz en el reciente UFC 249. Y apenas fue entrevistado sorprendió a todos sus seguidores anunciando que se retirará de las artes marciales mixtas. El mismo ‘Triple C’ explicó esta decisión en la conferencia de prensa luego del evento.

“Yo no fui el mejor en la lucha olímpica. Soy campeón olímpico -ganó la medalla de oro en Pekín 2008-, pero no fui el mejor. No soy el mejor peleador de todos los tiempos, pero cuando tú analizas mi historial, yo creo que estoy en lo alto de la montaña. Y yo quiero retirarme en lo alto", señaló el peleador.

De esta manera, Cejudo se aleja de las MMA con un récord de 16 victorias y 2 derrotas. Venció a luchadores como T.J. Dillashaw, Sergio Pettis, Demetrious Johnson y Marlon Moraes. Y solo cayó ante el mismo Johnson y Joseph Benavidez.

‘The Messenger’ también fue doble campeón en la UFC: del peso gallo y del peso mosca. Y concluye su carrera con este mensaje que publicó en su cuenta de Instagram: “Por siempre Triple C. Gracias a todos mis fanáticos por estos años increíbles. No podría haber logrado mis objetivos sin un gran equipo a mi alrededor. ¡Estoy fuera!". Sin duda, se le extrañará.

