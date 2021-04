No cabe duda que el UFC 261 pasará a la historia por ser el evento de artes marciales mixtas que reabrió sus puertas a sus fanáticos. Pero no solo por eso, también por ser escenario del tremendo nocaut de Kamaru Usman sobre Jorge Masvidal en el segundo duelo entre ambos.

Aunque había fanáticos que creían en la pegada de ‘Gamebred’, el campeón wélter sorprendió a todos e hizo gala del poder de sus puños: noqueándolo en el segundo round con un certero derechazo. Y luego de un par de días, el peleador de raíces peruanas rompió su silencio y habló sobre su derrota.

“Lo miré y... pensé ‘estoy en el momento perfecto’. Pero fue un engañoso, pensé que iba a ir por un derribo, y cuando me di cuenta de que no lo era, ya era demasiado tarde. Estaba lanzando mi gancho de izquierda, pero ya era demasiado tarde. Interpreté mal la información, así que me la vendió maravillosamente, y por eso obtuvo esos resultados”, reconoció Masvidal en diálogo con Ariel Helwani.

UFC 261: Kamaru Usman noquea a Jorge Masvidal y retiene cinturón peso welter. (Video: UFC)

Este resultado sirvió para reafirmar la calidad del nigeriano como campeón de UFC, sobre todo para Masvidal, quien reconoció la superioridad de Usman y aceptó su derrota. “En ese momento, soy un fanático porque amo mucho el deporte, y fue una técnica hermosa”, sostuvo.

Con 36 años, y dos derrotas seguidas contra Kamaru Usman, Jorge Masvidal espera volver al octágono lo más pronto posible, tras señalar que no tiene ninguna lesión de gravedad. “Estoy listo para lo que sigue. Todavía me siento bien. Todavía puedo esforzarme en el gimnasio y no sentirme abrumado, incluso por los jóvenes, así que ¿por qué no intentarlo de nuevo, sabes?”, finalizó.