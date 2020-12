Aunque ya se retiró de las artes marciales mixtas, Khabib Nurmagomedov ha vuelto a tocar el tema de su posible regreso. Este miércoles, el aún campeón de peso ligero de UFC, insinuó que podría regresar al octágono si le pagan 100 millones de dólares.

”Si decides terminar, pues termina. Pero, lo más probable, es que Dana (White, presidente de la UFC) me ofrezca dinero. Si, digamos, son 100 millones de dólares, será un problema tomar una decisión. Veremos lo que plantea”, comentó en rueda de prensa en un hotel moscovita.

Nurmagomedov, que a sus 32 años cuenta en su haber un pleno de 29 victorias en las artes marciales mixtas, debería reunirse en breve con White, encuentro que podría tener lugar antes de fin de año en Abu Dabi. ”Creo que es algo (su retorno) que me perseguirá hasta el final de mi vida”, señaló el ruso.

Como se recuerda, el ruso se retiró oficialmente tras derrotar el pasado 24 de octubre a Justin Gaethje, aduciendo que se lo había prometido a su madre después de la muerte meses antes de su padre por coronavirus.

Según la prensa, UFC deseaba que Nurmagomedov disputara al menos su trigésimo combate ante Georges St-Pierre. Lo que sí descartó hoy definitivamente es un nuevo combate contra Conor McGregor, al que derrotó en septiembre de 2019.

”Ya los asfixié a los dos. No me interesa. Los batí a ambos con facilidad”, señaló, en alusión tanto a McGregor y al estadounidense Dustin Poirier. A su vez, desveló que UFC le sigue haciendo controles de dopaje e insistió en que no está dispuesto a celebrar combates de exhibición.

”Me gustaría descansar. Acabo de retirarme”, apuntó. El ruso está ahora centrado en la inclusión de la MMA en los Juegos Olímpicos y, al respecto, tiene previsto reunirse con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que busca la reelección.

”Creo que si no es en los Juegos de París, entonces en Los Ángeles tenemos muchas opciones de promover la MMA”, comentó. Nurmagomedov, que se ha convertido en dueño de su propia compañía de promoción Eagle Fighting Championship (EFC), creará el próximo año su propia base de entrenamiento en su natal república de Daguestán.

FUENTE: EFE