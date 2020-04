El nuevo coronavirus sigue tumbando los eventos deportivos y esta vez le tocó el turno a la pelea de Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson, programada para el 18 de abril en el UFC 249, la cual ha sido cancelada, según anunció el propio Khabib a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy en casa, en cuarentena, leyendo las reacciones de la gente respecto a mi pelea. Se supone que todo el mundo debería estar en cuarentena. Los gobernantes de todos los países, las personas famosas de todo el mundo te dicen los requerimientos para que esto no se expanda aún más, para salvar a la gente. Pero ¿Khabib es el único que tiene que mostrar voluntad y volar alrededor del mundo por una pelea?”, dijo el ‘Águila’ rusa.

“Entiendo todo y estoy más molesto que cualquiera de ustedes por haber cancelado la pelea y los planes que tenía después. Pero es algo que no puedo controlar. Los países y las compañías más grandes del mundo están sorprendidas con lo que está pasando y cómo está cambiando todo de manera impredecible. Pero ¿Khabib aún tiene que pelear?, ¿eso es lo que dicen? Cuídense y pónganse en mis zapatos”, concluyó.

Dana White, presidente de UFC, había dicho que no iba a cancelar esta pelea y que haría todo lo posible para sacarla adelante. Sin embargo, ya no será así. Él podrá tener todas las ganas, pero si uno de los protagonistas, en este caso Khabib, no está dispuesto, no hay nada qué hacer.

Es la quinta vez que el combate entre Khabib y Ferguson se cancela. En la primera ocasión, Khabib se lesionó (2015); en la segunda, Tony se retiró por problemas en sus pulmones (2016); en la tercera, Khabib sufrió problemas con el corte de peso (2017); y en la cuarta Ferguson se ausentó por lesión en la rodilla (2018). Hoy, en 2020, un virus ha arruinado todo.

