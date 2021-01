En los últimos días, el nombre de Khabib Nurmagomedov ha vuelto a relacionarse con UFC pese a que ya había anunciado su retiro hace tres meses. Esto luego de que Dana White anunciara que tendría una reunión con el ruso para tratar su posible vuelta al octágono.

Si bien se logró ver en un video de la propia organización sobre el encuentro entre ambos, no se pudo conocer de qué hablaron hasta que el propio Dana White se atrevió a revelarlo. Según sostuvo el presidente del octágono, el ‘Águila’ tendría pensando volver si algún peleador del UFC 257 de este sábado hace algo especial.

De inmediato, se especuló que sería un hecho su vuelta; sin embargo, Khabib Nurmagomedov salió al frente a aclarar los rumores. En una reciente entrevista con Sport24 contradijo las palabras de Dana White.

“He logrado casi todo en este deporte y no hay nadie con quien me gustaría pelear ahora. Mucha gente no entiende mi postura. No veo eso todavía. Entreno para mi, si hablamos de todos los proyectos comerciales en los que estoy trabajando, pero pelear no está dentro de mis planes”, declaró Khabib.

Con ello, se mantiene en su posición de no pelear tras el fallecimiento de su padre por complicaciones derivadas del coronavirus. Además, el ruso le prometió a su madre que ya no volvería a tener un combate.

“Mi madre es la más cosa más preciada que me queda. No me presionarás para que haga cosas que decepcionarán a mi madre. Ni siquiera tengo planes para UFC en el futuro cercano. Ni siquiera pienso en una pelea”, sostuvo el ruso, que se retiró con un invicto de 29-0.