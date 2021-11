Aunque llegó el año pasado a la compañía, Khamzat Chimaev ha escalado rápidamente en UFC, gracias a sus grandes actuaciones. El ‘Lobo de Chechenia’ ha dejado impactados a todos por su dominante juego y Dana White no es ajeno a ello.

En su última presentación, Chimaev no recibió ningún solo golpe y mandó a dormir a Li Jingliang en el primer round con un ‘mataleón’. El peleador de peso wélter, mientras presionaba a su rival contra la reja, no perdió la oportunidad de hablar con Dana White.

“Me estuvo gritando durante toda la pelea. No sé por qué, pero básicamente dijo: ‘Voy a pelear con todos, pelearé con Brock Lesnar, no me importa quién sea’. Solo estaba gritando cosas como esas”, reveló en su momento Dana White.

Y después de estar pidiendo grandes nombres, tal parece que el deseo se le cumpliría a Chimaev, ya que Dana White ve un gran futuro para su próxima estrella en UFC. Por ello, estaría preparando un combate ante una figura mediática de la división.

Dana White estaría pensando pactar un combate entre Chimaev y Nate Diaz, uno de los rostros más populares de las artes marciales mixtas. Justamente, el ‘Lobo’ nombró al hijo de Stockton como uno de los nombres a los que le gustaría enfrentar.

“Vamos a hablar con Nate al respecto. Lo queremos al cien por cien”, dijo White en declaraciones para TMZ Sports. “Este tipo no se parece a nada que nadie haya visto. Y la otra noche, nuestro equipo de redes sociales filmaron su salida en Instagram Live y rompió el récord. Es el Instagram Live con más seguimiento que hemos hecho”. Ya no queda dudas de que algo muy grande se cuece en torno a la nueva joya de UFC”, agregó sobre Chimaev.