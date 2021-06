Un nuevo caso policial vuelve a azotar a UFC. Esta vez, Luis Peña, peleador de peso ligero de la organización, fue arresto en Florida por cargos de robo, agresión y conducta criminal el último viernes.

Peña ya tenía una orden de arresto, pero fue detenido luego de que la policía recibiera una llamada anónima sobre su paradero. Christian Swinson, vocero del departamento de policía explicó lo sucedido con ‘Violent Bob Ross’, que paso la noche del sábado en el condado de Broward.

“De hecho, nos llamaron del departamento de policía de otro condado para ir a buscarlo. De ahí, hubo una persona independiente que nos dijo exactamente dónde estaba. Nosotros lo detuvimos con base en la orden que ya existía en su contra”, declaró Swinson a MMA Fighting.

Los cargos de robo y agresión, están “pendientes de juicio.” De acuerdo con Swinson, esto quiere decir que Luis Peña podría no haberse presentado a la audiencia preliminar, o que estos podrían haber sido agregados posteriormente. Cualquiera de los dos motivos originó la orden de arresto.

“Probablemente quienquiera que haya hecho la llamada anónima estuvo involucrado en el caso y quiere que él vaya a la cárcel”, agregó el vocero del departamento. El tipo de robo del que se acusa a Luis Peña está clasificado como delito de tercer grado en Florida, por lo que podría recibir hasta cinco años de cárcel y una multa de 5 mil dólares.

Poco antes de su detención, Peña había revelado que estaba lidiando con problemas de salud mental. “La gente no se siente cómoda hablando de esto, pero yo he pasado serios problemas mentales durante toda mi vida y por fin he conseguido la fuerza para buscar y aceptar la ayuda que he necesitado durante mucho tiempo. Si tú estás batallando, escúchalo de mí, está bien pedir ayuda”, contó.

A la espera de las audiencias correspondientes, UFC confirmó a ESPN que también ha empezado una investigación para conocer la situación de Peña, por lo que de momento no estará programado en alguna pelea. Su última presentación fue abril, cuando venció a Alexander Muñoz.