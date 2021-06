Para parte de la delegación nacional, Tokio 2020 representará el inicio de una aventura olímpica, algunos vivirán por primera vez la experiencia; mientras que otros buscarán despedirse de la mejor manera. Es el caso del judoca Juan Miguel Postigos, quien estará por tercera ocasión en unos Juegos Olímpicos, pero esta ocasión será especial: participará por última vez.

Con 32 años, el ‘Tigre’ será el único judoca nacional luego de conseguir el boleto a Tokio 2020 por la cuota continental. Postigos luchaba por entrar mediante el ranking directo y darle la posibilidad a que otro compatriota entrase por la otra vía. Sin embargo, sus principales rivales sumaron puntos claves, lo relegaron y al ser el peruano con más puntos se le otorgó la clasificación por cuota panamericana.

Ya con la clasificación, Postigos tendrá sentimientos encontrados de cara a Tokio, será su tercera y última participación olímpica. Eso sí, espera poder romper ‘la maldición’ del primer combate, ya que en Londres 2012 y Río 2016 no pudo ganar un encuentro. Ahora, con la mentalidad de ir a “disfrutarlo” buscará ir paso a paso y ver lo que el destino le depare, así se lo dejó saber a Depor.

¿Cómo te sientes ya habiendo cumplido el objetivo, ya con la clasificación a Tokio 2020?

Se pudo clasificar, todo el esfuerzo hecho, ha sido una clasificación muy larga, han sido casi tres años y medio, la pandemia hizo que la clasificación se alargue, que hubiera muchos más torneos, que casi se agregara un año más de competiciones. Gracias a Dios las cosas se dieron. Ha sido luchar punto tras punto, ha sido luchar combate tras combate, hemos podido sacar combates importantes. Mis dos puntos de quiebre fueron los Panamericanos del 2019 y de este año ambos me ayudaron a clasificar a los Juegos Olímpicos. Es bonito, es un momento lindo, pero hay que tomarlo con calma porque ahora viene el reto olímpico, que es llegar de la mejor manera a los Juegos y competir bien.

Consigues el boleto por la cuota continental, que era una de las vías posibles para clasificar. ¿Cómo manejaste ese tema?

La verdad es que con la Federación hemos tenido el mismo objetivo de que clasifique más de un judoca peruano. Yo traté por todos los medios de buscar el cupo directo. En dos momentos de la clasificación estuve en directo: después del Panamericano del 2019, que quedé segundo, luego el Panamericano de este año, también estaba en el cupo directo, solo faltaba el Grand Slam de Rusia y el Mundial de Judo en Hungría. La Federación conversa conmigo y hacemos el esfuerzo de ir a ambos torneos, pero en Rusia, yo estaba tres puntos por delante del bielorruso (Dzmitry Minkou), paso dos rondas y mi rival directo también, pero él llega hasta la final y yo pierdo antes de cuartos de final. Entonces es ahí donde se juega el punto de quiebre. En ese momento, se estaba llevando el campeonato de África, y el egipcio (Ahmed Abelrahman) me pasa y me saca a dos casillas de los directos. Llegó el Mundial y fue salir a pelear todo, pero era el Mundial y te podía salir cualquier tipo duro. Se hizo el esfuerzo, pero los años pesan, no están fácil mantener el mismo nivel siempre, peleamos con los mejores de tú a tú, pero es así es el deporte, a veces te va bien o mal. Lamentablemente, no pudimos meter a dos peruanos, el que hizo más puntaje fui yo y por eso me dan la cuota panamericana.

La cuota panamericana era por país, independientemente de las categorías…

Sí, se le otorga al que hizo más puntaje entre todos los atletas del país, haciendo cálculos yo hice 1843, Alonso quedó con 1664 y Yuta también muy pegado con 1632, eso hizo la diferencia en la última parte. Me da un poco de pena, porque yo siempre traté de luchar por meterme a los directos para que más de un peruano pueda ir.

Imagino que el equipo deposita en ti las esperanzas, porque eres uno de los más experimentados...

Desde el primer momento que la clasificación inició, asumí ese rol, sabía de mis posibilidades, de la experiencia que tengo, yo sé cómo es un circuito de clasificación olímpica, que nada está dicho hasta el último torneo, que la recta final importa mucho. Al final la Federación hizo muy bien, calculó los eventos, y fuimos a todos, pero bueno salió que el bielorruso pasó muy adelante mío, son cosas que pasan. Agradecer el apoyo de la Federación, porque pudimos pelear la clasificación contra grandes potencias. Ahora queda dar lo mejor en los Juegos.

Juan Postigos compitió en Londres y en Río en la categoría -60 kg. Esta vez, competirá en -66. (Difusión)

Será tu tercera participación olímpica, ¿cómo te sientes? Si bien los dos anteriores fueron en -60 kilos, ahora estarán en -66 kilos, ¿cómo crees que será la diferencia en peso? ¿cómo te toma a ti, más experimentado?

Me voy a preparar para llegar bien, creo que no tengo nada qué demostrar a nadie, simplemente tengo que salir a disfrutar de mis últimos Juegos que creo que cuando se acabe esto, irá acabándose poco a poco, no me voy a retirar de inmediato, pero simplemente a disfrutarlo, creo que eso es un plus, cuando uno sale a disfrutar lo que hace, lo hace mejor, entonces yo confío en eso, en que hay que salir a disfrutar de ese momento, a lo mejor es uno de los últimos en este nivel. El cambio de categoría, estuve en 60 dos veces, pero he venido compitiendo en 66 desde hace 5 años, ya conozco a los rivales, he sabido ganarle a gente dura de la categoría, como he sabido perder también, es parte de eso. Voy a prepararme bien para estar a la altura de las circunstancias.

Lo que dices ya es una decisión tomada de que serán tus últimos Juegos...

Sí, ya este es mi último ciclo olímpico, porque en realidad desde que cambió el sistema de clasificación en el judo, la verdad que para clasificar a los Juegos Olímpicos es un sacrificio enorme. La gente no sabe, pero uno tiene que hacer entre 15 a 20 torneos en el año, estar saliendo de casa, semanas de giras, es estar en preparación, mantenerse siempre en el mismo ritmo de competencia, es un sacrificio duro, entonces yo estoy en una edad en la que ya me encuentro formando raíces, ya tengo algo formado en Francia, tengo mi pareja, en realidad, estoy pasando por una etapa en la que me siento bien. No descarto que compita en torneos como Bolivarianos, ODESUR, algún Panamericano, no descarto eso, porque alejarme del judo no podría, es mi vida, pero hacer un ciclo olímpico más hasta París 2024, creo que mi cuerpo no lo soportaría. Estoy a una hora de París, así que como sea estaré, en las tribunas.

Queda claro que tu mentalidad es disfrutar al máximo los Juegos...

Sí, han sido tantos torneos, con tanta presión para poder clasificarte, tienes la competencia con los de tu categoría, pero también la interna con los de tu país, es una mezcla de cosas, porque estas últimas competencias han sido así, han sido bastante estrés, todo contaba, se ganaba un combate, contaba. Yo pienso que debo salir con la mentalidad de disfrutar todo, he estado en Londres, en Río, esas veces salí con las ganas de ganar, pero también tenía la presión de hacerlo bien, pero las cosas no se dieron, es hora de cambiar esa mentalidad. Quiero disfrutar todo que lo demás llega, porque los Juegos son cada cuatro años, y que no todo el mundo puede competirlo. Hay que disfrutarlo.

Si bien has estado en dos Juegos Olímpicos, lamentablemente la victoria te ha sido esquiva. En Londres caíste en primera ronda y en Río no pudiste ganar tu primera pelea...

La maldición del primer combate, espero romperla acá (en Tokio). Yo me lanzo a hacer un tercer ciclo olímpico por cosas que yo quise, como ganar un combate en Juegos Olímpicos, poder hacer un desfile inaugural, que nunca lo hice. Cambiándome de categoría, podría hacer el desfile y ahora avanzar y ganar combates y llegar más lejos de lo que hice en Londres y en Río. Eso solo se lo dejo al destino. para ese tipo de circunstancias hay que estar preparado.

¿El objetivo principal ganar ese primer combate?

Sí, poder romper esa maldición del primer combate, ya luego cuando la competencia se empiece a abrir, ya esperemos que las cosas vayan por buen rumbo, pero todo parte del primer combate, de tener un buen día o mal día, eso es lo más importante.

Subiste de categoría para estos Juegos, ¿fue una decisión estratégica?

Ya con 26 años me costaba mucho bajar a 60 kilos, cortaba como 8 o 9 kilos, entonces yo subí hasta 66 y me fue mucho mejor. He tenido mejores resultados que en 60, pude ganar mi primera medalla en un torneo de Grand Prix, fui uno de los primeros peruanos en ganarla. He sido uno de los primeros en meterme séptimo en un torneo de Grand Slam en Hungría, he ido avanzando combates, hice mi primera final panamericana, creo que el cambio de categoría fue bueno. Ahora bajo mucho menos de peso, porque estoy en 71, no hago un corte tan fuerte, me mantengo.

La gente que no te conoce mucho no sabe que tú ya radicas en Francia hace muchos años...

Sí, yo vivo en Francia hace 11 años, yo vine por una beca de solidaridad olímpica, estuve dos periodos hasta 2016, Una vez terminada la beca, decido hacer una formación para ser profesor de judo en alto rendimiento y decido hacer mi vida acá. También me ayudó bastante, ser independiente. Tuve esa suerte al estar aquí durante la pandemia, porque el Estado dio una facilidad para los deportistas de alto rendimiento.

De cara a Tokio, ¿cómo será tu preparación final?

Vamos a hacer dos bases de entrenamiento en donde estoy. La idea es salir a Tokio el 17 de julio para poder estar una semana, adaptarse y hacer el judo allá. Yo sé que hubiera sido más fácil ir antes a Tokio, pero como el judo es un deporte de contacto, los japoneses aún no abren esa posibilidad, la otra razón es porque mi segunda dosis de la vacuna es en la quincena de julio, por lo que voy a tener que esperar para poder salir.

Juan Postigos quedó en el puesto 36 en el ranking mundial de judo. (Difusión)