Aunque Dana White había anunciado que UFC sería el primer evento de artes marciales mixtas (MMA) en regresar, después de la pandemia de coronavirus, otra empresa se le adelantó y retomó su actividad deportiva. Y es que la promotora ONE Championship realizó un evento en Japón en plena situación mundial por el COVID-19.

El último fin de semana, ONE Championship realizó su evento ‘Road to One’ en Tokio, ciudad afectada por el coronavirus. La cartelera tuvo seis peleas, dos de grappling, dos de muay thai y dos de MMA, y se llevó a cabo con las medidas de seguridad correspondiente.

El evento se celebró a puertas cerradas y todos los peleadores, antes de entrar a la jaula, portaron una mascarilla. Además, los médicos utilizaron trajes especiales, los cuales se usan para combatir al coronavirus.

Si bien los peleadores no realizaron entrevistas, Shinya Aoki, uno de los protagonistas, habló sobre el evento en medio del coronavirus. “Puedo morir en cualquier momento. ¿Entonces por qué voy a dejar las artes marciales? Está bien, nadie quiere morir, pero tampoco nadie quiere perder".

"Si no quieres perder, debes quedarte en casa. Pero vivir con todas estas cosas desagradables no es vivir, estamos en un mundo de mi**da. Vivir no es quedarse en casa. Vivir es luchar. Me gustaría agradecer a los que hicieron este evento. Gracias, fue divertido”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR