Aunque todos los focos estaban en los duelos titulares del UFC 263, Paul Craig se robó la atención de los fanáticos en Arizona. El escocés dejó una de las escenas más fuertes del evento tras romperle el brazo a Jamahal Hill luego de una letal sumisión.

En la previa, Paul Craig había prometido que mostraría todo su juego de jiut jitsu, y así fue. El escocés, después de tener la espalda en la lona, aprovechó su experiencia a ras de lona y cogió el brazo de Jamahal Hill.

Aunque su rival se resistió, Craig consiguió agarrar su brazo y cuando extendió el codo, la extremidad de Hill se rompió. La acción continuó hasta que el árbitro se percató de la lesión del peleador y paró las acciones para dar como ganador al escocés, en el primer round.

“Hay tres opciones. O da golpecitos, duerme una siesta o se rompe. Esta noche se rompió “, dijo Craig después de asegurar su tercera victoria consecutiva en UFC. “Lo sentí romperse. Por eso ya no tenía sentido presionarlo. El trabajo del árbitro es proteger a mi oponente. Su brazo estaba bailando por todo mi cuerpo”, contó europeo, que pelea en peso semipesado.

Cabe señalar que Paul Craig le quitó el invicto a Jamahal Hill, quien luego de ocho victorias como profesional. A pesar de ello, el estadounidense confía en remontar esta derrota y encaminarse hacia el título.

”Todo lo que me gustaría decir es que este es definitivamente el número uno con seguridad, pero recién estoy comenzando. Solo estoy aquí por una razón: realmente quiero ese cinturón de UFC, y no me detendré hasta conseguirlo”, declaró.