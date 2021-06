Aunque en algún momento soñó con ser actor, pararse delante de una cámara e interpretar a algún personaje, Leodan Pezo prefirió que sus puños hablen por él. En 2009, llegó a Lima desde su natal Ucayali, siendo aún menor de edad, para conocer la capital y ver más allá del caserío Santa Rosa de Chila Tipischa; 12 años después: sus guantes lo llevan a Tokio 2020.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Con 15 años, Leodan aún quería ser actor, pero su panorama cambió el día que entró al Club Boxing Armando. Siempre pasaba por ahí cada vez que volvió del colegio y de tanto transitar por ahí entró. Curiosamente, el local exhibía banners con la figura de Alberto ‘Chiquito’ Rossel, el último pugilista nacional en participar en unos Juegos Olímpicos.

Su vida cambió con el boxeo, y aunque se multiplicó para trabajar y entrenar -incluso hubo un tiempo que dejó el deporte por un accidente laboral (se cortó parte de tres dedos de la mano)-, nada lo detuvo. Su momento llegó con Lima 2019 y la medalla de bronce, un logro que no imaginó que le daría -en parte- la ansiada clasificación.

Con la pandemia encima y los eventos clasificatorios cancelados, la única forma para definir los cupos fue el ranking, donde pesó mucho la medalla panamericana. Ya han pasado tres semanas desde que Leodan conoció que irá a Tokio (junto a José María Lúcar) y el objetivo es claro: dejar en alto el Perú en la vuelta del boxeo nacional a una justa olímpica desde Atlanta 1996, así se lo dejó saber a Depor.

¿Cómo te siente de ser parte de la delegación (estarás junto a José María Lúcar) que marcará el regreso del boxeo peruano a unos Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996?

Sí, la verdad estoy muy contento. Somos dos ya en el boxeo y sí se pudo, gracias a Dios, al trabajo que realizamos sumando puntos y a los resultados en los Juegos Panamericanos. Ahora nos toca prepararnos el triple para poder llegar a la mejor forma y dar lo mejor de cada uno.

El boxeo fue uno de los deportes más afectados a nivel de la región por la cancelación del clasificatorio, eso hizo que el método sea por el ranking, ¿influyó mucho tu medalla de bronce en Lima 2019?

Sí, la medalla nos ha ayudado bastante, gracias al resultado que obtuvimos pudimos ingresar por el ranking. Estoy contento, agradecido porque se dio el trabajo que venimos realizando y valió la pena. Ahora somos dos y esperar que sigan apoyando un poco más al boxeo, que sí se puede.

¿Como te enteraste de tu clasificación?

Estuvimos a la espera, yo pensé que iba a salir en estos días, pero salió antes. Yo estaba descansando después de mi entrenamiento, como todos los días, y me empezaron a llamar mis amigos, los medios, ahí me enteré que había clasificado. Lo tomé con calma y estoy más motivado aún.

¿Cuán complicado es entrenar, teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios?

Al principio de la pandemia, sí era un poco complicado, pero me las ingenié y no dejé de entrenar en casa. Luego, cuando quitaron la cuarentena, volví a entrenar con mi profesor Armando Echegaray en Villa El Salvador junto a unos compañeros que han estado en la selección.

Los problemas que siguen entre la Federación Peruana de Boxeo y el IPD, ¿cuánto te han afectado?

Personalmente, ahora cuento con un apoyo del IPD que me está ayudando en mi preparación. A mis compañeros sí les afectó, porque no tienen apoyo y cada uno está entrenando por su lado. Dios quiera que se arreglen esos problemas, porque mis compañeros también merecen las oportunidades. Esperemos que con estos resultados (la clasificación) se pueda cambiar un poco.

Recordando tus inicios, ¿cómo así llegas al boxeo?

Yo vine a Lima desde Ucayali a los 15 años. Sí fue un poco duro al principio, quería estudiar una carrera, pero no tenía dinero. Por el trabajo no tenía tiempo, así que decidí entrar al boxeo. Siento que valió la pena. Cuando empecé, el profesor Armando vio que tenía talento y comencé a entrenar, a pelear en los campeonatos y sentí que podía llegar más lejos, y poder ir a unos Juegos Olímpicos y gracias a Dios se logró.

¿Ya has hablado con Alberto Rossel, entrenador de la selección y último boxeador peruano que estuvo en los Juegos Olímpicos?

Sí, paramos en contacto, estamos trabajando juntos hasta ahora. Sí, me llamó, me felicitó, venimos trabajando, me dio unos consejos. Ha sido un gran boxeador y todo suma.

¿Qué sensación te causa que el entrenador de la selección sea el último boxeador nacional que estuvo en Juegos Olímpicos?

Muy contento la verdad de tener a Alberto, me dio muchos consejos y ahora toca trabajar duro y esperar lo mejor.

Leodan Pezo tiene 27 años y compite en peso ligero, categoría que va de 57a 63 kilos. (Difusión)

En el día a día, ¿cuántas horas empleas en tu entrenamiento?

Como ahora cuento con un apoyo del IPD, ahora estoy 100% enfocado en los entrenamientos. Ahora, tengo tres turnos, a veces dos, así que dándole duro lo más que se pueda.

Vas a competir en peso ligero, ¿qué sabes del panorama internacional, de tus posibles rivales de cara a los Juegos Olímpicos?

Todos están al mismo nivel; por eso estamos entrenador y viendo qué nos falto, ver qué nos faltó, y cada vez mejorarlo, porque ahora todos los países están al mismo nivel, fuertes, nosotros vamos tratar de llegar lo más lejos que s e pueda.

¿Por qué crees que el boxeo peruano tardó tanto tiempo en volver a unos Juegos Olímpicos?

Por falta de apoyo, porque el boxeo estuvo muy olvidado. A veces eso es muy importante, el apoyo; y los boxeadores necesitamos participar en eventos internacionales, las bases de entrenamiento. A veces ni un año he viajado, o una o dos veces; en cambio, en otros países (los cubano o colombianos) paran compitiendo cada mes, y eso les ayuda a evolucionar más, eso es lo que a nosotros nos ha faltado, ojala que se dé, que haya más apoyo y nuevas oportunidades para todos.

¿Crees que con tu clasificación y la de José María Lúcar, el boxeo ya dejará de ser un deporte olvidado?

Ojalá que todos puedan ver que con apoyo sí se puede lograr grandes cosas. Estoy agradecido y que vean al boxeo, que vean que sí se puede llegar a unos Juegos Olímpicos, y Dios quiera conseguir una medalla también.

Mirando hacia Tokio, ¿tendrás bases de entrenamiento afuera o cómo será tu preparación?

Sí, estamos pensando viajar antes de fin de mes, ojalá que se dé. Yo ya quiero salir a competir, porque ahora en Italia hay un evento y ojalá pueda llegar y participar, porque eso me va a ayudar bastante. Eso es lo que necesitamos.

¿Desde hace cuánto no tienes una pelea?

Este año he participado, tuvimos una base de entrenamiento de 10 días en Turquía, también hubo un campeonato, volví a pelear después de un año. Esa vez, perdí, pero estuvo parejo, solo que como mi rival estaba en casa le dieron la pelea. Pero yo me sentí bien.

¿Te consideras un noqueador o un fajador, uno que tiene más aguante?

Yo soy peleador, uno que tiene aguante, que va al intercambio. Y de la quijada, seguimos trabajando, estamos fuerte.

¿Te has mentalizado en algún momento dejar el boxeo amateur para pelear de forma profesional?

Antes no me llamaba la atención el boxeo profesional, lo veía muy sucio, pero ahora pensándolo bien, sí. Si hay una oportunidad que económicamente convenga, porque acá en Perú no hay mucho apoyo. Hay casos de mis compañeros que son boxeadores profesionales, pero no les ha ido bien por falta de apoyo, pero sí hay una promotora que quiera apoyar y si es rentable bienvenido,

¿Soñar con una medalla olímpica es posible?

La verdad que sí, sí es posible. Siento que todo es posible, estamos trabajando para poder conseguir ello y voy a rajarme en los entrenamientos y en cada sparring para aprovechar el trabajo al máximo, sí se puede.

¿Vas a demostrar que el boxeo peruano está de vuelta o nunca se fue?

Claro, que el boxeo está presente y que nunca se ha ido, solo falta el apoyo.