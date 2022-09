Daniel Marcos formará parte de la Ultimate Fighting Championship (UFC). El peruano ganó la oportunidad de conseguir un contrato en la conocida empresa, gracias a su victoria sobre Brandon Lewis. El cruce de produjo durante la emisión del octavo episodio de la sexta temporada del programa Dana White’s Contender Series.

El luchador nacional se impuso por decisión unánime al estadounidense en un combate por la categoría peso gallo. Para sellar la victoria y obtener la chance de representar a nuestro país en la compañía de artes marciales mixtas requirió de tres asaltos en los que logró impresionar al Dana White, el presidente de UFC.

De hecho, la página oficial repasó uno a uno los asaltos de ‘Soncora’. Sobre el primero, destacó que el Marcos “es peligroso con rodillas voladoras y volumen de puños”. Tras el segundo, indicaron que “se lleva la ventaja… patadas y puños van con poder hacia su rival hasta que Lewis busca derribar al peruano, peo lo evita”.

Para el tercero y último, el portal del evento resaltó que Daniel Marcos pudo escapar de la presión que ejerció el rival llevándole sobre las rejas: “Sale con las combinaciones de puños y patadas a las piernas. El peruano es efectivo con su ataque… finaliza con una explosión de combinaciones”.

Daniel Marcos, la bienvenida a UFC

Dana White se encargó de anunciar oficialmente que el peruano firmará con la famosa empresa. Tras ello, ‘Soncora’ se pronunció y no ocultó su emoción: “Es algo que no pudo describir en este momento. Estoy muy emocionado. Mi familia me está viendo ahora. Es la victoria de ellos, de toda la gente en Perú. Esto se está haciendo realidad”, declaró.

De esa manera, Marcos se convierte en el segundo representante de Perú activo en UFC. El otro luchador nacional es Claudio Puelles, mejor conocido como el ‘Niño’ y quien se midió a Clay Guida en abril de este año. Según el cartel, el peleador tendrá un choque ante Dan Hooker en noviembre próximo.

