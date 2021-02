Si algo quedó claro luego de la segunda pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirier, hace un par de semanas, es que la rivalidad no iba a terminar. Con una victoria para cada uno en UFC, verlos enfrentados por tercera vez es una gran posibilidad, que la propia organización plantea.

Y según el periodista especializado Ariel Helwani, Dana White tendría todo listo para cerrar la esperada trilogía. Esto tras la predisposición de ambas partes para realizar la pelea en mayo.

“Así que ahora parece que, dos semanas después, volveremos a la dirección de DP vs Conor 3”, señaló Helwani. “Ahora, la gran pregunta es ¿habrá cinturón o no? Eso parece estar en el aire. Creo que existe la posibilidad de que aún no lo logren concretar con el cinturón”, agregó.

Aún no queda claro si el combate entre el irlandés y el estadounidense será por el título de peso ligero. Con Khabib Nurmagomedov retirado, ‘The Diamond’ es el primero del ranking en los 70 kilos; por eso, sería acreedor de un combate titular.

Sin embargo, McGregor no está en su mejor momento. Esto sería el principal obstáculo para hacerlo por el cinturón. Delante suyo hay otros retadores en alza: Charles Olivera, Michael Chandler o Justin Gaethje. Lo que sí, la trilogía sería un hecho.

Cabe señalar que Dustin Poirier se cobró la revancha del 2014, venciendo a Conor McGregor en la estelar del UFC 257. ‘The Diamond’ se convirtió en el primer peleador en noquear al irlandés en el octágono.