A pesar de que ambas han tomado caminos diferentes, y divisiones distintas, Valentina Shevchenko espera volver a enfrentar a Amanda Nunes. La campeona de peso mosca de UFC confía en que la famosa trilogía se dará, pese a que las dos ya tienen peleas pactadas.

Shevchenko defenderá el título de pesco mosca femenino ante Jennifer Maia el 21 de noviembre en el UFC 255; mientras que Nunes expondrá su centro pluma contra Megan Anderson en el UFC 256, el 12 de diciembre. Sin embargo, para la ‘Bala’, nada de eso cambia el hecho de que la trilogía tiene sentido.

“Creo que sería lógico. Ella ha estado superando a sus oponentes con mucha facilidad, y creo que en el futuro, sería lógico tener una tercera pelea porque la segunda pelea… no la perdí. La gané", contó Shevchenko en una entrevista con MMA Junkie.

“Esta pelea en este momento, como campeón contra campeón, creo que los jueces tendrán una perspectiva diferente. Hace tres años, pensaron que solo eso le dio la victoria, y ese fue el derribo que obtuvo en el quinto asalto (...) Eso es lo único que le dio ventaja, sería muy lógico tener esta tercera pelea", agregó.

Eso sí, de momento, la ‘Bala’ no tiene fecha potencial para una trilogía, pero le encantaría tenerla con público. “Para ser honesto, no sé (cuándo me gustaría pelear con Nunes) y no lo he pensado porque ahora mismo estoy concentrado en mi categoría de peso", dijo.

“Todo lo que tengo en mente estos días es ser dominante y retener mi cinturón una y otra vez, y eso es lo que pienso cuando pienso en mi futuro cercano. Creo que si esta pelea se hace en el futuro, definitivamente me gustaría tener a los fanáticos a mi alrededor y al público de regreso y no en una arena vacía”, aseguró Valentina.

Cabe señalar que Valentina Shevchenko y Amanda Nunes se enfrentaron en dos ocasiones, 2016 y 2017. Amos combates fueron ganados por la ‘Leona’: el primero por decisión unánime; el segundo, por decisión dividida.