Este sábado 6 de octubre desde las 8:00 pm. (en Perú y México), puedes seguir la transmisión del evento UFC 229 con las últimas noticias, estadísticas, pesajes, resultados y entrevistas en servicios streaming para disfrutarlo en tu dispositivo móvil o por paquete Premium de FOX. Para no perderte ningún detalle del main card y las mejores carteleras en diferentes partes del mundo puedes optar por dos opciones: el canal exclusivo UFC Network o FOX Action Latinoamérica. Países como Perú, México, España, Colombia, Argentina, Reino Unido y, principalmente, USA (Estados Unidos), cuentan con un gran nicho de simpatizantes de las MMA; es decir, peleadores que adquieren una combinación de técnicas de diferentes con el fin de emplearlas para la competición en el deporte de combate dentro de un octágono. ¿Quieres ver UFC en vivo online o UFC Live on Pay Per View? Lo que estabas buscando por tanto tiempo lo encontrarás en el siguiente artículo.

¿No quieres perderte nada sobre los eventos PPV de UFC? Millones de personas buscan semanalmente por Google diferentes términos como “UFC en vivo”, “UFC en vivo y en directo”, “ver UFC en vivo online”, “ver UFC gratis” o simplemente “ver UFC por FOX Action” para disfrutar de las carteleras de UFC Fight Night o evento estelar de UFC de manera semanal y mensual; sin embargo, encuentran páginas ilegales que realizan una transmisión en vivo con el riesgo de infectar el desktop o el dispositivo móvil con algún virus. Además, el main card de UFC en vivo llega a sufrir interrupciones con una serie de anuncios y publicidades que incomoda al amante de la MMA.

UFC es la mayor empresa de MMA en el mundo y Dana White es el presidente de la marca, mientras William Morris Endeavor es la propietaria de la empresa. Cabe señalar que el primer evento se realizó en 1993 en Denver, Colorado y el propósito de esta disciplina fue identificar el arte marcial más efectivo en una pelea real entre competidores de diferentes disciplinas de combate.

Joe Rogan es un comediante, cinturón de Jiu-Jitsu brasileño, comentarista deportivo y anunciador de los eventos junto a Jon Anik durante la emisión del programa UFC en los Estados Unidos. Por otro lado, la veterana voz del octágono Bruce Buffer es caracterizado por sus presentaciones de cada peleador que ingresa a la jaula, mientras Arianny Celeste y Brittney Palmer son las chicas del Octágono.

UFC 229: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

El próximo evento de UFC se realizará este sábado 6 de octubre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde la pelea estelar es una de las más comentadas en las últimas semanas: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor por el título Ligero. Para ver UFC en vivo online y en directo podrás hacerlo por el canal exclusivo de la marca, UFC Network, o adquiriendo el paquete premium de FOX para ver por FOX Action.

Casi dos años después de la última vez que entró al octágono, Conor McGregor reclamará el título que nunca perdió en UFC, aunque probablemente sea su prueba más dura en su historia, cuando el maestro de Sambo e invicto ruso Khabib Nurmagomedov busque consolidar su estado como el mejor luchador ligero de todos los tiempos.

Cartelera de UFC 229: Main Card (FOX Action)



Ligthweight: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor

Lightweight: Tony Ferguson vs Anthony Pettis

Light Heavyweight: Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes

Heavyweight: Derrick Lewis vs Alexander Volkov

Women’s Strawweight: Michlle Waterson vs Felice Herrig

Cartelera de UFC 299: Preliminary Card (FOX Sports 1)



Bantamweight: Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez

Flyweight: Sergio Pettis vs Jussier Formiga

Welterweight: Vicente Luque vs Jalin Turner

Women’s Bantamweight: Aspen Ladd vs Tonya Evinger

UFC 229: Early Preliminary Card (UFC Fight Pass)



Women’s Bantamweight: Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya

Lighweight: Scott Holtzman vs Alan Patrick

Lightweight: Gray Maynard vs Nik Lentz

Welterweight: Ryan LaFlare vs Tony Martin

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor pelean este 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas por el título Peso Ligero. (Foto: AFP) Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor pelean este 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas por el título Peso Ligero. (Foto: AFP)

¿CÓMO VER UFC EN VIVO ONLINE?



Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.

Existen diferentes opciones para ver UFC en vivo online tus eventos favoritos mes a mes. (Foto: Captura) Existen diferentes opciones para ver UFC en vivo online tus eventos favoritos mes a mes. (Foto: Captura)

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN PARA VER UFC EN VIVO?

A nivel mundial, los eventos de UFC se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, te presentamos la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

América:





América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX SPorts

Uruguay: Canal 10

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Win Sports

Europa:





Rusia: Russia-2, Match TV

España: Gol (Diferido)

Salón de la Fama de UFC

Royce Gracie – Brasil : 21 de noviembre de 2003 (UFC 45)

Ken Shamrock – Estados Unidos: 21 de noviembre de 2003 (UFC 45)

Dan Severn – Estados Unidos: 16 de abril de 2005 (UFC 52)

Randy Couture – Estados Unidos: 24 de junio de 2006 (The Ultimate Fighter 3 Finale)

Mark Coleman – Estados Unidos: 1 de marzo de 2008 (UFC 82)

Chuck Liddell – Estados Unidos: 11 de julio de 2009 (UFC 100)

Charles Lewis Jr. – Estados Unidos: 11 de julio de 2009 (UFC 100)

Matt Hughes – Estados Unidos: 29 de mayo de 2010 (UFC 114)

Tito Ortiz – Estados Unidos: 7 de julio de 2012 (UFC 148)

Forrest Griffin – Estados Unidos: 6 de julio de 2013 (UFC 162)

Stephan Bonnar – Estados Unidos: 6 de julio de 2013 (UFC 162)

Pat Miletich – Estados Unidos: 6 de julio de 2014 (The Ultimate Figher 19 Finale)

UFC Ranking

Pound for pound (Libra por Libra)





Daniel Cormier Conor McGregor TJ Dillashaw Max Holloway Georges St-Pierre Tyron Woodley Demetrious Johnson Khabib Nurmagomedov Stipe Miocic Cris Cyborg

Flyweight (Peso Mosca)



Campeón: Henry Cejudo

Demetrious Johnson Sergio Pettis Joseph Benavidez Ray Borg Jussier Formiga Deiveson Figueiredo John Moraga Wilson Reis Dustin Ortiz Alexandre Pantoja

Bantamweight (Peso Gallo)



Campeón: Tj Dillashaw

Cody Garbrandt Dominick Cruz Raphael Assuncao Marlon Moraes Jimmie Rivera John Lineker Aljamain Sterling John Dodson Pedro Munhoz Cody Stamann

Featherweight (Peso Pluma)



Campeón: Max Holloway



Brian Ortega Jose Aldo Frankie Edgar Renato Moicano Chad Mendes Jeremy Stephens Cub Swanson Josh Emmett Mirsad Bektic Chan Sung Jung

Lightweight (Peso Ligero)



Campeón: Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor Tony Ferguson Dustin Poirier Eddie Alvarez Kevin Lee Edson Barboza Justin Gaethje Anthony Pettis Al Iaquinta Nate Diaz

Welterweight (Peso Wélter)



Campeón: Tyron Woodley

Colby Covington (Interim Champion) Darren Till Rafael Dos Anjos Stephen Thompson Robbie Lawler Kamaru Usman Demian Maia Neil Magny Jorge Masvidal Santiago Ponzinibbio

Middleweight (Peso Mediano)



Campeón: Robert Whittaker



Yoel Romero Luke Rockhold Chris Weidman Kelvin Gastelum Jacare Souza Derek Brunson David Branch Paulo Costa Israel Adesanya Brad Tavares

Light Heavyweight (Peso Semipesado)



Campeón: Daniel Cormier



Alexander Gustafsson Volkan Oezdemir Jan Blachowicz Ilir Latifi Jimi Manuwa Corey Anderson Ovince Saint Preux Glover Teixeira Anthony Smith Misha Cirkunov

Heavyweight (Peso Pesado)



Campeón: Daniel Cormier





Stipe Miocic Derrick Lewis Curtis Blaydes Francis Ngannou Alexander Volkov Alistair Overeem Junior Dos Santos Aleksei Oleinik Marcin Tybura Mark Hunt

Women’s Strawweight (Peso Paja Femenino)



Campeona: Rose Namajunas



Joanna Jedrzejczyk Jessica Andrade Claudia Gadelha Tatiana Suarez Karolina Kowalkiewicz Tecia Torres Carla Esparza Michelle Waterson Felice Herrig Cortney Casey

Women’s Flyweight (Peso Mosca Femenino)





Valentina Shevchenko Nicco Montano Katlyn Chookagian Sijara Eubanks Alexis Davis Liz Carmouche Roxanne Modafferi Lauren Murphy Jessica Eye Jessica-Rose Clark

Women’s Bamtanweight (Peso Gallo Femenino)



Campeona: Amanda Nunes