Vía Space y DAZN EN VIVO. Andy Ruiz Jr. vs Anthony Joshua se enfrentarán en la revancha del año este sábado 7 de diciembre en la Arena Diriyah, en Arabia Saudita. Los títulos de peso pesado de la IBF, IBO, WBO y la WBA (Super) estarán en juego. La transmisión empezará a las 3:00 pm (hora de Perú).

Además de los canales Space y DAZN, los fanáticos del boxeo podrán ver esta revancha en ESPN. En en el caso de México, sus habitantes tendrán las opciones de ver este combate en Azteca 7 y Televisa; mientras que en Perú, ATV lo retransmitirá a las 9 de la noche.

Andy Ruiz se quedó con los cinturones de peso pesado el pasado 1 de junio al vencer a Anthony Joshua, así se convirtió en el primer mexicano en ser campeón de esa categoría. De hecho, nadie esperaba que Ruiz ganara ese combate. Sin embargo, lo hizo y ahora tiene la oportunidad de seguir haciendo historia.

“Por supuesto que quiero más. Quiero dejar un legado. Y me he preparado mucho para cumplir ese objetivo, por eso he venido a este combate a vencer a mi rival", declaró el pugilista con la nacionalidad mexicana, nacido en California.

“Toda la presión está sobre él, no sobre mí, porque yo ya conseguí mi sueño, lo hice realidad con muchos golpes cuando lo vencí en la primera pelea”, agregó. Joshua, por su parte, quiere pasar ese mal trago de junio y ya aseguró que no tiene miedo. Será un tremendo combate.

