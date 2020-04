Frente a más de 80 mil personas y contra Ronda Rousey y Charlotte Flair, Becky Lynch hizo historia al ganar los dos principales títulos femeninos de WWE en el primer evento estelar de mujeres de WrestleMania. Pasó un año desde aquella hazaña y ahora la irlandesa busca seguir en racha en WrestleMania 36, cuando exponga el cinturón de RAW ante Shayna Baszler.

En la previa de WrestleMania 36, 'The Man’ conversó con distintos medios internacionales en una entrevista telefónica gestionada por WWE, y en la que Depor estuvo presente. La irlandesa habló de su combate, del hecho de pelear sin público e incluso del nuevo personaje de su novio, Seth Rollins.

Estando a días de WrestleMania 36, ¿cómo te sientes al tener que luchar sin público?

He estado en RAW durante estas últimas semanas dentro de una arena vacía y también en el escenario independiente he estado con muy poca gente, así que es un poco familiar para mí estar así. Para mí la conexión con el público es muy importante, pero en esta ocasión siento que tengo que llevar el combate de una manera distinta, es un enfoque totalmente diferente. Pero la cosa es que, el año pasado estuve en WrestleMania haciendo historia, y este año lo voy a hacer de forma consecutiva siendo la primera campeona en retener su título en una arena vacía.

¿Es Shayna Baszler la rival más peligrosa que te has enfrentado en el ring hasta ahora?

Puede que lo sea, puede que ella lo sea. Es difícil enfrentarse a alguien que no has derrotado nunca. Ella ya me derrotó en Survivor Series. No sé si va a ser tan dura como se dice, no sé si va a tener la técnica suficiente, no sé si realmente es la gran campeona de NXT que fue, no sé si con todo esto es lo suficientemente dura. Así que este fin de semana vamos a ver lo peligrosa que es en el ring.

¿Qué planes tenías para tu entrada antes de que todo cambiara en WrestleMania 36?

No lo sé la verdad. No sé qué iba a tener de especial mi entrada de WrestleMania. Pero todo ha cambiado, las entradas siempre han sido espectaculares, pero este año va a ser la ocasión en que las cosas van a ser distintas.

Tu personaje como 'The Man’ continúa desde agosto de 2018, ¿cuál es el secreto para que siga teniendo éxito?

Creo que siempre se trata de ser honesta con tus fanáticos. Escuchar siempre lo que quieren y teniéndolos en cuenta. También es muy importante ignorar a los haters Siempre tienes que enfocarte en tus fanáticos y en lo que quieren. Tienes que ser honestos con ellos y espero que ellos sepan que los amo, los aprecio muchísimo. Este aprecio y respeto mutuo es lo que me hace sentir yo misma y me ayuda a seguir hacia adelante.

¿Crees que en la visión de los directivos, las luchadoras están más preparadas desde el evento estelar de WrestleMania 35?

Creo que siempre hay trabajo por hacer, pero nos estamos acercando. Creo que hemos estado algo limitadas en exposición, especialmente en el roster principal. Necesitamos más representación femenina, generalmente suelen haber cuatro o cinco estrellas femeninas en activo por marca, necesitamos que haya más mujeres para que puedan retarnos a las campeonas, algo que espero que suceda tras WrestleMania (...) Creo que lo único que falta es seguir remando en la misma dirección.

Tu novio Seth Rollins ha estrenado un nuevo personaje, ‘The Monday Night Mesías’. ¿Qué opinas?

“Creo que Seth es uno de los mejores luchadores de su generación. El añadir esta nueva capa a todas las facetas que ha mostrado hasta ahora, creo que le va a venir muy bien. Es un chico que trata de sacar adelante todo lo que se le propone. Si mencionas al ‘Monday Night Mesías’, también tienes que nombrar a ‘The Man’.

